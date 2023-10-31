ФСБ задержала подозреваемого в покушении на Царева

Задержан подозреваемый в покушении на Олега Царева (на фото)
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Им оказался житель Ялты, который организовал слежку за политиком по поручению СБУ, сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Задержан житель Ялты. По заданию СБУ он организовал слежку за экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со „средствами поражения“», — говорится в сообщении ФСБ. Уточняется, что задержанный дал признательные показания. При обысках к него нашли самодельное взрывное устройство.
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