ФСБ задержала подозреваемого в покушении на Царева 31 октября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 + Задержан подозреваемый в покушении на Олега Царева (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ задержала подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Им оказался житель Ялты, который организовал слежку за политиком по поручению СБУ, сообщили в пресс-службе ФСБ. «Задержан житель Ялты. По заданию СБУ он организовал слежку за экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со „средствами поражения“», — говорится в сообщении ФСБ. Уточняется, что задержанный дал признательные показания. При обысках к него нашли самодельное взрывное устройство. ФСБ задержала подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Им оказался житель Ялты, который организовал слежку за политиком по поручению СБУ, сообщили в пресс-службе ФСБ. «Задержан житель Ялты. По заданию СБУ он организовал слежку за экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со „средствами поражения“», — говорится в сообщении ФСБ. Уточняется, что задержанный дал признательные показания. При обысках к него нашли самодельное взрывное устройство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям