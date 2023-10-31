ФСБ задержала подозреваемого в покушении на Царева

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Ялтинский международный экономический форум 2016. Ялта, царев олег
Задержан подозреваемый в покушении на Олега Царева (на фото) Фото:

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Им оказался житель Ялты, который организовал слежку за политиком по поручению СБУ, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Задержан житель Ялты. По заданию СБУ он организовал слежку за экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со „средствами поражения“», — говорится в сообщении ФСБ. Уточняется, что задержанный дал признательные показания. При обысках к него нашли самодельное взрывное устройство.

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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Им оказался житель Ялты, который организовал слежку за политиком по поручению СБУ, сообщили в пресс-службе ФСБ. «Задержан житель Ялты. По заданию СБУ он организовал слежку за экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым и оборудовал тайник со „средствами поражения“», — говорится в сообщении ФСБ. Уточняется, что задержанный дал признательные показания. При обысках к него нашли самодельное взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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