Разорившаяся фирма челябинского депутата Иванова требует от него 162 млн рублей

31 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Сам Олег Иванов сейчас находится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Обанкротившаяся компания депутата гордумы Челябинска Олега Иванова рассчитывает получить от него более 162 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «ООО „Строительное Управление ‚АльфаСтрой‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 162 млн 416 тысяч 176 рублей. Принять требование общества с ограниченной ответственностью Строительное Управление „АльфаСтрой“ к производству», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из данных СБИС, фирма была зарегистрирована в Калмыкии в 2012 году. Иванов являлся ее учредителем, его жена Татьяна Завгородняя какое-то время директором. В июле 2018 года фирма обанкротилась, и теперь конкурсный управляющий пытается удовлетворить часть требований кредиторов за счет экс-владельца. Среди кредиторов числится СК «Гринфлайт»: в рамках уголовного дела Иванов обвиняется в преднамеренном банкротстве своей компании, в результате чего «Гринфлайт» не досчиталась 145 млн рублей. Фирмы Иванова и его супруги занимались строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года. Сейчас депутат и Завгородняя арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Сам Иванов и его челябинское ООО «АльфаСтрой» обанкрочены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обанкротившаяся компания депутата гордумы Челябинска Олега Иванова рассчитывает получить от него более 162 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «ООО „Строительное Управление ‚АльфаСтрой‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 162 млн 416 тысяч 176 рублей. Принять требование общества с ограниченной ответственностью Строительное Управление „АльфаСтрой“ к производству», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из данных СБИС, фирма была зарегистрирована в Калмыкии в 2012 году. Иванов являлся ее учредителем, его жена Татьяна Завгородняя какое-то время директором. В июле 2018 года фирма обанкротилась, и теперь конкурсный управляющий пытается удовлетворить часть требований кредиторов за счет экс-владельца. Среди кредиторов числится СК «Гринфлайт»: в рамках уголовного дела Иванов обвиняется в преднамеренном банкротстве своей компании, в результате чего «Гринфлайт» не досчиталась 145 млн рублей. Фирмы Иванова и его супруги занимались строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года. Сейчас депутат и Завгородняя арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Сам Иванов и его челябинское ООО «АльфаСтрой» обанкрочены.