Разорившаяся фирма челябинского депутата Иванова требует от него 162 млн рублей

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Сам Олег Иванов сейчас находится в СИЗО Фото:
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ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Обанкротившаяся компания депутата гордумы Челябинска Олега Иванова рассчитывает получить от него более 162 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«ООО „Строительное Управление ‚АльфаСтрой‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 162 млн 416 тысяч 176 рублей. Принять требование общества с ограниченной ответственностью Строительное Управление „АльфаСтрой“ к производству», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из данных СБИС, фирма была зарегистрирована в Калмыкии в 2012 году. Иванов являлся ее учредителем, его жена Татьяна Завгородняя какое-то время директором. В июле 2018 года фирма обанкротилась, и теперь конкурсный управляющий пытается удовлетворить часть требований кредиторов за счет экс-владельца. Среди кредиторов числится СК «Гринфлайт»: в рамках уголовного дела Иванов обвиняется в преднамеренном банкротстве своей компании, в результате чего «Гринфлайт» не досчиталась 145 млн рублей.

Фирмы Иванова и его супруги занимались строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года. Сейчас депутат и Завгородняя арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Сам Иванов и его челябинское ООО «АльфаСтрой» обанкрочены.

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Обанкротившаяся компания депутата гордумы Челябинска Олега Иванова рассчитывает получить от него более 162 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «ООО „Строительное Управление ‚АльфаСтрой‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 162 млн 416 тысяч 176 рублей. Принять требование общества с ограниченной ответственностью Строительное Управление „АльфаСтрой“ к производству», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из данных СБИС, фирма была зарегистрирована в Калмыкии в 2012 году. Иванов являлся ее учредителем, его жена Татьяна Завгородняя какое-то время директором. В июле 2018 года фирма обанкротилась, и теперь конкурсный управляющий пытается удовлетворить часть требований кредиторов за счет экс-владельца. Среди кредиторов числится СК «Гринфлайт»: в рамках уголовного дела Иванов обвиняется в преднамеренном банкротстве своей компании, в результате чего «Гринфлайт» не досчиталась 145 млн рублей. Фирмы Иванова и его супруги занимались строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года. Сейчас депутат и Завгородняя арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Сам Иванов и его челябинское ООО «АльфаСтрой» обанкрочены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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