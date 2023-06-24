Депутата гордумы Челябинска отправили в СИЗО, его жену — под домашний арест

Суд избрал меру пресечения челябинскому депутату Иванову и его супруге Завгородней

Олег Иванов пробудет под стражей до 21 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, обвиняемого в уходе от налогов, отправили в СИЗО в рамках нового уголовного дела. Его супруге, экс-депутату заксобрания региона Татьяне Завгородней, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. О мере пресечения Иванову сообщает пресс-служба Центрального райсуда Челябинска, не называя имя обвиняемого.

«В четвертом следственном управлении СКР РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 327, частью 2 статьи 187 УК РФ („Неправомерный оборот средств платежей“). Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Иванов находился под домашним арестом по обвинению в неуплате налогов и нанесении ущерба СК «Гринфлайт». Сотрудниками УФСБ по региону он был задержан 26 декабря 2022 года. По данным URA.RU, в отношении Иванова было возбуждено еще одно уголовное дело, расследованием которого занимается четвертое следственное управление СКР РФ с дислокацией в Екатеринбурге. Речь идет о подделке документов. По версии следствия, документы подписывала Завгородняя как бухгалтер фирм семьи Ивановых.

«Иванова задержали, когда он был за рулем, полностью нарушил условия домашнего ареста. Вместе с ним задержали Завгороднюю. Ей предъявили обвинение, как соучастнице, две ночи она провела в ИВС, после чего ее отпустили под домашний арест», — рассказал источник.

Ранее URA.RU направляло запрос в четвертое следственное управление СКР РФ с просьбой прокомментировать как идет расследование в отношении Иванова. Ответ на запрос не поступило. Иванов и Завгородняя являются учредителями ряда фирм, которые занимались строительством зданий, в том числе для силовых структур и судебных органов. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. В отношении головной фирмы, «Альфастрой», начался процесс банкротства.