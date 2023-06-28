Фирму арестованного депутата гордумы Челябинска обанкротили

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Олег Иванов снова попал в СИЗО и остался без главного актива Фото:

Главный актив задержанного ФСБ и арестованного депутата гордумы Челябинска Олега Иванова — фирму «АльфаСтрой» — признали банкротом. Такое решение принял 28 июня Арбитражный суд Челябинской области.

«Судебное заседание завершено. Введено наблюдение», — говорится в документах суда.

Сначала заявление о признании «АльфаСтроя» финансово-несостоятельным подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротстве. Процесс контролирует прокуратура. В апреле к банкротству фирмы подключились налоговики. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. По требованию налоговой инспекции суд арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства Иванова, оформленные на «АльфаСтрой».

Иванов и его жена Татьяна Завгородняя — учредители ряда фирм, занимавшихся строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года, затем он был отпущен под домашний арест.

Однако на прошлой неделе Иванова вновь взяли под стражу: он злостно нарушал условия ареста, а к обвинениям в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве компании добавились новые — по ч.4 ст. 327 и ч.2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Также арестовали и супругу Иванова, которая была бухгалтером в его структурах.

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Главный актив задержанного ФСБ и арестованного депутата гордумы Челябинска Олега Иванова — фирму «АльфаСтрой» — признали банкротом. Такое решение принял 28 июня Арбитражный суд Челябинской области. «Судебное заседание завершено. Введено наблюдение», — говорится в документах суда. Сначала заявление о признании «АльфаСтроя» финансово-несостоятельным подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротстве. Процесс контролирует прокуратура. В апреле к банкротству фирмы подключились налоговики. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. По требованию налоговой инспекции суд арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства Иванова, оформленные на «АльфаСтрой». Иванов и его жена Татьяна Завгородняя — учредители ряда фирм, занимавшихся строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года, затем он был отпущен под домашний арест. Однако на прошлой неделе Иванова вновь взяли под стражу: он злостно нарушал условия ареста, а к обвинениям в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве компании добавились новые — по ч.4 ст. 327 и ч.2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Также арестовали и супругу Иванова, которая была бухгалтером в его структурах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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