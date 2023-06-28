Фирму арестованного депутата гордумы Челябинска обанкротили

Олег Иванов снова попал в СИЗО и остался без главного актива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный актив задержанного ФСБ и арестованного депутата гордумы Челябинска Олега Иванова — фирму «АльфаСтрой» — признали банкротом. Такое решение принял 28 июня Арбитражный суд Челябинской области.

«Судебное заседание завершено. Введено наблюдение», — говорится в документах суда.

Сначала заявление о признании «АльфаСтроя» финансово-несостоятельным подал предприниматель Виктор Сухачев. Затем фирма сама уведомила суд о предстоящем банкротстве. Процесс контролирует прокуратура. В апреле к банкротству фирмы подключились налоговики. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. По требованию налоговой инспекции суд арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства Иванова, оформленные на «АльфаСтрой».

Иванов и его жена Татьяна Завгородняя — учредители ряда фирм, занимавшихся строительством, в том числе по контрактам с органами власти, силовыми структурами и судами. Компании задолжали налоговикам и бывшим партнерам сотни миллионов рублей. ФСБ задержала Иванова 26 декабря 2022 года, затем он был отпущен под домашний арест.

Однако на прошлой неделе Иванова вновь взяли под стражу: он злостно нарушал условия ареста, а к обвинениям в налоговых махинациях и преднамеренном банкротстве компании добавились новые — по ч.4 ст. 327 и ч.2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Также арестовали и супругу Иванова, которая была бухгалтером в его структурах.