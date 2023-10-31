Секретарь стал самой востребованной вакансией среди Екатеринбуржцев

Топ лидирующих специальностей по увеличению интереса соискателей в Екатеринбурге открывают вакансии секретаря с приростом в 187% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью 2023 года в Екатеринбурге самый заметный рост интереса отмечается к вакансиям секретаря — прирост в 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«Топ лидирующих специальностей по увеличению интереса соискателей в Екатеринбурге открывают вакансии секретаря с приростом в 187%, и ассистента 170%», — поделился собеседник. Средние зарплатные предложения для секретарей по городу составили 39 659 рублей, а для ассистента 35 262 рублей.

Замыкает тройку лидирующих вакансий по увеличению интереса соискателей менеджер по работе с клиентами, где прирост за год составляет 163%, а средняя зарплата — 54 694. Ранее сообщалось, какие вакансии в Екатеринбурге являются самыми высокооплачиваемыми.