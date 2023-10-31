Секретарь стал самой востребованной вакансией среди Екатеринбуржцев

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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
Топ лидирующих специальностей по увеличению интереса соискателей в Екатеринбурге открывают вакансии секретаря с приростом в 187% Фото:

Осенью 2023 года в Екатеринбурге самый заметный рост интереса отмечается к вакансиям секретаря — прирост в 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«Топ лидирующих специальностей по увеличению интереса соискателей в Екатеринбурге открывают вакансии секретаря с приростом в 187%, и ассистента 170%», — поделился собеседник. Средние зарплатные предложения для секретарей по городу составили 39 659 рублей, а для ассистента 35 262 рублей.

Замыкает тройку лидирующих вакансий по увеличению интереса соискателей менеджер по работе с клиентами, где прирост за год составляет 163%, а средняя зарплата — 54 694. Ранее сообщалось, какие вакансии в Екатеринбурге являются самыми высокооплачиваемыми.

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Осенью 2023 года в Екатеринбурге самый заметный рост интереса отмечается к вакансиям секретаря — прирост в 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «Топ лидирующих специальностей по увеличению интереса соискателей в Екатеринбурге открывают вакансии секретаря с приростом в 187%, и ассистента 170%», — поделился собеседник. Средние зарплатные предложения для секретарей по городу составили 39 659 рублей, а для ассистента 35 262 рублей. Замыкает тройку лидирующих вакансий по увеличению интереса соискателей менеджер по работе с клиентами, где прирост за год составляет 163%, а средняя зарплата — 54 694. Ранее сообщалось, какие вакансии в Екатеринбурге являются самыми высокооплачиваемыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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