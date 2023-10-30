Соцпедагог из Сургута объяснила родителям школьников как узнать, что ребенок подсел на наркотики

Председатель общественной организации помощи наркозависимым «Чистый путь» Мария Бадио объяснила родителям школьников, как узнать, что ребенок подсел на наркотики. Своим опытом социальный педагог поделилась на общегородском родительском собрании, которое прошло в рамках форума «Сургут безопасность», передает корреспондент URA.RU.
«Чаще всего у ребенка меняется поведение. Становится либо апатичное, либо агрессивное. Меняет круг общения чаще всего на какую-то сомнительную компанию, неизвестную родителям. Ребенок начинает попадать в какие-либо истории с кражами, драками и так далее. Падает успеваемость в школе, ну и в семье начинаются различные конфликты. По долгу ребенок не появляется домой, пропадает. Это основные признаки, по которым родитель может понять, что с ребенком происходит что-то не то», — сообщила Бадио.
Также педагог посоветовала родителям посмотреть вещи школьника. Взрослые должны обратиться к специалистам, если найдут у ребенка различные таблетки или флакончики от капель. «Если вы находить какие-то аптечные препараты и не знаете, что это за препараты, то это уже тревожный звоночек. Далее это газы, некоторые их тоже используют. Далее психоактивные вещества — это уже более тяжелые наркотики, которые чаще всего хранятся в пакетиках, фольге, коробках, порошок белого цвета. Есть еще различная трава, пропитанная этими препаратами», — добавила Бадио.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности нового вида токсикомании среди школьников — сниффинга. Это может привести к хроническим болезням и задержке в психическом развитии.
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