В Тюмени появится новая двухуровневая развязка

Сроки строительства объекта пока неизвестны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на объездной построят новую двухуровневую развязку. Проект дороги прошел экспертизу. Информация об этом представлена на сайте Единого государственного реестра заключений.

«Проект прошел государственную экспертизу и готов к строительству», — указано в документе. Отмечается, что сроки строительства объекта пока неизвестны. Однако новая развязка появится на перекрестке объездной и проезда Воронинские горки.

Ранее URA.RU писало о строительстве второй объездной в Тюмени. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.