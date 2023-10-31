В Тюмени появится новая двухуровневая развязка

Сроки строительства объекта пока неизвестны
В Тюмени на объездной построят новую двухуровневую развязку. Проект дороги прошел экспертизу. Информация об этом представлена на сайте Единого государственного реестра заключений.
«Проект прошел государственную экспертизу и готов к строительству», — указано в документе. Отмечается, что сроки строительства объекта пока неизвестны. Однако новая развязка появится на перекрестке объездной и проезда Воронинские горки.
Ранее URA.RU писало о строительстве второй объездной в Тюмени. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.
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