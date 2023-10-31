В Тюмени появится новая двухуровневая развязка

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, мост, эстакада, автомобильная развязка
Сроки строительства объекта пока неизвестны Фото:

В Тюмени на объездной построят новую двухуровневую развязку. Проект дороги прошел экспертизу. Информация об этом представлена на сайте Единого государственного реестра заключений.

«Проект прошел государственную экспертизу и готов к строительству», — указано в документе. Отмечается, что сроки строительства объекта пока неизвестны. Однако новая развязка появится на перекрестке объездной и проезда Воронинские горки.

Ранее URA.RU писало о строительстве второй объездной в Тюмени. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.

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В Тюмени на объездной построят новую двухуровневую развязку. Проект дороги прошел экспертизу. Информация об этом представлена на сайте Единого государственного реестра заключений. «Проект прошел государственную экспертизу и готов к строительству», — указано в документе. Отмечается, что сроки строительства объекта пока неизвестны. Однако новая развязка появится на перекрестке объездной и проезда Воронинские горки. Ранее URA.RU писало о строительстве второй объездной в Тюмени. На новой кольцевой дороге планируют сделать мостовые переходы, развязки и путепроводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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