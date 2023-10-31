Под Пермью на полтора месяца ограничат движение по трассе

Регулировать движение будет светофор
На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна. Проехать здесь в ближайшие полтора месяца можно будет только по одной полосе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.
«С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через р. Полазна (автодорога Пермь-Березники), будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Движение будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования», — сообщает минтранс в Telegram.
В эти дни на мосту будут идти ремонтные работы. Рабочие обновят деформационные швы.
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