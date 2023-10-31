Под Пермью на полтора месяца ограничат движение по трассе

Мост через Полазну в Пермском крае частично перекроют рабочие
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, ремонт моста, трасса м5, реверсивное движение
Регулировать движение будет светофор Фото:

На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна. Проехать здесь в ближайшие полтора месяца можно будет только по одной полосе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через р. Полазна (автодорога Пермь-Березники), будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Движение будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования», — сообщает минтранс в Telegram.

В эти дни на мосту будут идти ремонтные работы. Рабочие обновят деформационные швы.

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На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна. Проехать здесь в ближайшие полтора месяца можно будет только по одной полосе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через р. Полазна (автодорога Пермь-Березники), будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Движение будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования», — сообщает минтранс в Telegram. В эти дни на мосту будут идти ремонтные работы. Рабочие обновят деформационные швы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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