Под Пермью на полтора месяца ограничат движение по трассе

Мост через Полазну в Пермском крае частично перекроют рабочие

31 октября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Регулировать движение будет светофор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна. Проехать здесь в ближайшие полтора месяца можно будет только по одной полосе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через р. Полазна (автодорога Пермь-Березники), будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Движение будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования», — сообщает минтранс в Telegram. В эти дни на мосту будут идти ремонтные работы. Рабочие обновят деформационные швы.

На трассе «Пермь-Березники» частично закроют мост через реку Полазна. Проехать здесь в ближайшие полтора месяца можно будет только по одной полосе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через р. Полазна (автодорога Пермь-Березники), будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Движение будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования», — сообщает минтранс в Telegram. В эти дни на мосту будут идти ремонтные работы. Рабочие обновят деформационные швы.