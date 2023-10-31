СБУ морально поддерживала координатора покушения на Царева

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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
Организатору покушения на Олега Царева (на фото) обещали, что никто не узнает о его связях с СБУ Фото:
новость из сюжета
Покушение на Олега Царева

Служба безопасности Украины (СБУ) морально поддерживала координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева 27 и уверяла его, что об их общении никто не узнает. Это следует из телефонного разговора подозреваемого с украинскими спецслужбами, который находится в распоряжении ФСБ.

«Ты не переживай. Все нормально. К тебе вообще вопросов нет и не должно быть», — говорил куратор организатору покушения. Также в СБУ советовали гражданину вести себя максимально спокойно на допросе. Содержание разговора, обнародованного ФСБ, передает РИА Новости.

Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. Сообщалось, что в политика выстрелили, после чего он находится в тяжелом состоянии, передает Pravda.Ru. Тем не менее друг Царева журналист Александром Чаленко сказал, что «в борьбе между жизнью и смертью побеждает жизнь», сообщает MK.RU.

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Служба безопасности Украины (СБУ) морально поддерживала координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева 27 и уверяла его, что об их общении никто не узнает. Это следует из телефонного разговора подозреваемого с украинскими спецслужбами, который находится в распоряжении ФСБ. «Ты не переживай. Все нормально. К тебе вообще вопросов нет и не должно быть», — говорил куратор организатору покушения. Также в СБУ советовали гражданину вести себя максимально спокойно на допросе. Содержание разговора, обнародованного ФСБ, передает РИА Новости. Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. Сообщалось, что в политика выстрелили, после чего он находится в тяжелом состоянии, передает Pravda.Ru. Тем не менее друг Царева журналист Александром Чаленко сказал, что «в борьбе между жизнью и смертью побеждает жизнь», сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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