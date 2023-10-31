СБУ морально поддерживала координатора покушения на Царева

31 октября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Организатору покушения на Олега Царева (на фото) обещали, что никто не узнает о его связях с СБУ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Покушение на Олега Царева Служба безопасности Украины (СБУ) морально поддерживала координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева 27 и уверяла его, что об их общении никто не узнает. Это следует из телефонного разговора подозреваемого с украинскими спецслужбами, который находится в распоряжении ФСБ. «Ты не переживай. Все нормально. К тебе вообще вопросов нет и не должно быть», — говорил куратор организатору покушения. Также в СБУ советовали гражданину вести себя максимально спокойно на допросе. Содержание разговора, обнародованного ФСБ, передает РИА Новости. Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. Сообщалось, что в политика выстрелили, после чего он находится в тяжелом состоянии , передает Pravda.Ru. Тем не менее друг Царева журналист Александром Чаленко сказал, что «в борьбе между жизнью и смертью побеждает жизнь», сообщает MK.RU .

Служба безопасности Украины (СБУ) морально поддерживала координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева 27 и уверяла его, что об их общении никто не узнает. Это следует из телефонного разговора подозреваемого с украинскими спецслужбами, который находится в распоряжении ФСБ. «Ты не переживай. Все нормально. К тебе вообще вопросов нет и не должно быть», — говорил куратор организатору покушения. Также в СБУ советовали гражданину вести себя максимально спокойно на допросе. Содержание разговора, обнародованного ФСБ, передает РИА Новости. Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. Сообщалось, что в политика выстрелили, после чего он находится в тяжелом состоянии, передает Pravda.Ru. Тем не менее друг Царева журналист Александром Чаленко сказал, что «в борьбе между жизнью и смертью побеждает жизнь», сообщает MK.RU.