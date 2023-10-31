Австрия нашла альтернативу газу России

Австрийская OMV нашла альтернативные маршруты для замены российского газа

31 октября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

По словам Штерна, поставки газа из России на данный момент ненадежны и связаны с большим риском Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. «Мы обеспечили контрактные объемы газа за пределами России — частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами. […] И теперь мы зарезервировали мощности трубопровода до 2028 года. […] Кроме того, мощности хранилищ были увеличены, что означает, что мы можем снабжать газом еще 60 тыс. домохозяйств», — объяснил он, передает Der Standard. Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии. Известно, что Украина еще на год останется партнером России по газу. Кроме того, в журнале Forbes вышла статья о том, что российская экономика за полтора года спецоперации не рухнула по причине того, что экономика в РФ держится на спросе на российские нефть и газ за рубежом.

Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. «Мы обеспечили контрактные объемы газа за пределами России — частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами. […] И теперь мы зарезервировали мощности трубопровода до 2028 года. […] Кроме того, мощности хранилищ были увеличены, что означает, что мы можем снабжать газом еще 60 тыс. домохозяйств», — объяснил он, передает Der Standard. Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии. Известно, что Украина еще на год останется партнером России по газу. Кроме того, в журнале Forbes вышла статья о том, что российская экономика за полтора года спецоперации не рухнула по причине того, что экономика в РФ держится на спросе на российские нефть и газ за рубежом.