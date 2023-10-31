Австрия нашла альтернативу газу России

Австрийская OMV нашла альтернативные маршруты для замены российского газа
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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
По словам Штерна, поставки газа из России на данный момент ненадежны и связаны с большим риском Фото:
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Газовый кризис в Европе

Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

«Мы обеспечили контрактные объемы газа за пределами России — частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами. […] И теперь мы зарезервировали мощности трубопровода до 2028 года. […] Кроме того, мощности хранилищ были увеличены, что означает, что мы можем снабжать газом еще 60 тыс. домохозяйств», — объяснил он, передает Der Standard. Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии.

Известно, что Украина еще на год останется партнером России по газу. Кроме того, в журнале Forbes вышла статья о том, что российская экономика за полтора года спецоперации не рухнула по причине того, что экономика в РФ держится на спросе на российские нефть и газ за рубежом.

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Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. «Мы обеспечили контрактные объемы газа за пределами России — частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами. […] И теперь мы зарезервировали мощности трубопровода до 2028 года. […] Кроме того, мощности хранилищ были увеличены, что означает, что мы можем снабжать газом еще 60 тыс. домохозяйств», — объяснил он, передает Der Standard. Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии. Известно, что Украина еще на год останется партнером России по газу. Кроме того, в журнале Forbes вышла статья о том, что российская экономика за полтора года спецоперации не рухнула по причине того, что экономика в РФ держится на спросе на российские нефть и газ за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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