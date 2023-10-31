Forbes оценил состояние российской экономики

Forbes: экономика России за полтора года спецоперации не рухнула
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Экономика России держится на уровне Западной Европы, написали в Forbes Фото:
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Экономика России не рухнула за полтора года спецоперации на Украине и продолжает работать на том же уровне, что в Западной Европе. Об этом написали в журнале Forbes.

«Экономика России не рухнула. Экономический двигатель продолжает работать. Может быть, не на всех восьми цилиндрах, но, по крайней мере, на четырех, и так же хорошо, как и в большинстве стран Западной Европы, если не лучше», — говорится в статье.

Уточняется, что причина того, что экономика в РФ держится — это спрос на российские нефть и газ за рубежом. По словам политолога Торгово-промышленной палаты РФ Ильи Митасова, за счет нефтегазовых доходов формируется более трети бюджета страны. Он отметил, что поступления от экспортных пошлин налогообложения предприятий нефтегазового сектора в 2023 году пополнят бюджет на 97 миллиардов долларов.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России различные санкции, намереваясь экономически подавить ее. Однако недавно глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что несмотря на ограничения экономика РФ восстанавливается и даже демонстрирует рост, передает MK.RU.

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Экономика России не рухнула за полтора года спецоперации на Украине и продолжает работать на том же уровне, что в Западной Европе. Об этом написали в журнале Forbes. «Экономика России не рухнула. Экономический двигатель продолжает работать. Может быть, не на всех восьми цилиндрах, но, по крайней мере, на четырех, и так же хорошо, как и в большинстве стран Западной Европы, если не лучше», — говорится в статье. Уточняется, что причина того, что экономика в РФ держится — это спрос на российские нефть и газ за рубежом. По словам политолога Торгово-промышленной палаты РФ Ильи Митасова, за счет нефтегазовых доходов формируется более трети бюджета страны. Он отметил, что поступления от экспортных пошлин налогообложения предприятий нефтегазового сектора в 2023 году пополнят бюджет на 97 миллиардов долларов. После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России различные санкции, намереваясь экономически подавить ее. Однако недавно глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что несмотря на ограничения экономика РФ восстанавливается и даже демонстрирует рост, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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