В Тюмени выступит Лолита

Концерт пройдет 25 марта
В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Об этом сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Афиша».
«Ставшие давно хитами „Ориентация“ и „Пошлю его на“ поют хором на всех ее концертах. А чего стоит „Шампанское“ и „Шпилька-каблучок“, тут „танцуют все“! Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой», — указано в афише мероприятия. Отмечается, что концерт пройдет 25 марта.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит певец Markul. Почти все VIP-места на концерт жители раскупили.
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