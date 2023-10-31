В Тюмени выступит Лолита

Концерт пройдет 25 марта Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Об этом сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Афиша».

«Ставшие давно хитами „Ориентация“ и „Пошлю его на“ поют хором на всех ее концертах. А чего стоит „Шампанское“ и „Шпилька-каблучок“, тут „танцуют все“! Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой», — указано в афише мероприятия. Отмечается, что концерт пройдет 25 марта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит певец Markul. Почти все VIP-места на концерт жители раскупили.