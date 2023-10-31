В Тюмени выступит Лолита

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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Концерт пройдет 25 марта Фото:

В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Об этом сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Афиша».

«Ставшие давно хитами „Ориентация“ и „Пошлю его на“ поют хором на всех ее концертах. А чего стоит „Шампанское“ и „Шпилька-каблучок“, тут „танцуют все“! Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой», — указано в афише мероприятия. Отмечается, что концерт пройдет 25 марта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит певец Markul. Почти все VIP-места на концерт жители раскупили.

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В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Об этом сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Афиша». «Ставшие давно хитами „Ориентация“ и „Пошлю его на“ поют хором на всех ее концертах. А чего стоит „Шампанское“ и „Шпилька-каблучок“, тут „танцуют все“! Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой», — указано в афише мероприятия. Отмечается, что концерт пройдет 25 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит певец Markul. Почти все VIP-места на концерт жители раскупили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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