Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Фото архив
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Свердловский военкор вручил гильзу от боеприпаса победителю розыгрыша. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале «Военкор96».
«Вручили гильзу победителю нашего благотворительного розыгрыша», — говорит счастливчику автор канала. Итоги подвели 28 октября, но победитель только сейчас забрал свой уникальный приз.
Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Ранее сообщалось, что военкор не думает останавливаться и планирует разыграть стреляные ручной противотанковый гранатомет и противотанковую управляемую ракету.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!