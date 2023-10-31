Житель Екатеринбурга выиграл часть снаряда с СВО. Видео

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, стрельба, гильзы, война
Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Фото архив Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский военкор вручил гильзу от боеприпаса победителю розыгрыша. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале «Военкор96».

«Вручили гильзу победителю нашего благотворительного розыгрыша», — говорит счастливчику автор канала. Итоги подвели 28 октября, но победитель только сейчас забрал свой уникальный приз.

Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Ранее сообщалось, что военкор не думает останавливаться и планирует разыграть стреляные ручной противотанковый гранатомет и противотанковую управляемую ракету.

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Свердловский военкор вручил гильзу от боеприпаса победителю розыгрыша. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале «Военкор96». «Вручили гильзу победителю нашего благотворительного розыгрыша», — говорит счастливчику автор канала. Итоги подвели 28 октября, но победитель только сейчас забрал свой уникальный приз. Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Ранее сообщалось, что военкор не думает останавливаться и планирует разыграть стреляные ручной противотанковый гранатомет и противотанковую управляемую ракету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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