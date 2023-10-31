Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Фото архив Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский военкор вручил гильзу от боеприпаса победителю розыгрыша. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале «Военкор96».

«Вручили гильзу победителю нашего благотворительного розыгрыша», — говорит счастливчику автор канала. Итоги подвели 28 октября, но победитель только сейчас забрал свой уникальный приз.

Стреляную 100-мм гильзу от противотанковой пушки «Рапира» передали с Запорожского направления. Ранее сообщалось, что военкор не думает останавливаться и планирует разыграть стреляные ручной противотанковый гранатомет и противотанковую управляемую ракету.