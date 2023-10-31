Мэр из ХМАО заплатит штраф за формальный ответ СМИ

Мэр Советского района ХМАО Буренков заплатит 5000 рублей за формальный ответ СМИ

31 октября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Журналисты отсудили 5000 рублей у главы Советского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков заплатит штраф за формальное общение с журналистами. Об этом URA.RU рассказал редактор медиапортала «2Города» Вячеслав Ульянов. «Мы собрали более 80 вопросов к глава города. Буренков не стал текстом отвечать „есть ли у него совесть“ и „почему он живет в соседнем городе Югорске, руководя Советским районом“, а направил в ответ ссылки на свою страницу в соцсетях, где разместил видеоролики. Мы посчитали такой ответ некорректным и обратились в прокуратуру. В итоге мировой суд встал на сторону редакции, посчитал ответ мэра ненадлежащим и оштрафовал его на 5 тысяч рублей», — сообщил Ульянов. Мировой суд Советского района постановил, что Буренков нарушил статью 5.39 КоАП РФ. Минимальный размер штрафа для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации по ней составляет 5 000 рублей, максимальный — 10 000 рублей. Глава района в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что остается при своем мнении. Теперь он планирует обжаловать приговор. Редакция портала «2Города» сообщила, что готовит новый пул вопросов к главе. Ранее URA.RU писало, что главу сельского поселения Агириш в Советском районе Галину Крицыну приговорили к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену Наталье Стребковой. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков заплатит штраф за формальное общение с журналистами. Об этом URA.RU рассказал редактор медиапортала «2Города» Вячеслав Ульянов. «Мы собрали более 80 вопросов к глава города. Буренков не стал текстом отвечать „есть ли у него совесть“ и „почему он живет в соседнем городе Югорске, руководя Советским районом“, а направил в ответ ссылки на свою страницу в соцсетях, где разместил видеоролики. Мы посчитали такой ответ некорректным и обратились в прокуратуру. В итоге мировой суд встал на сторону редакции, посчитал ответ мэра ненадлежащим и оштрафовал его на 5 тысяч рублей», — сообщил Ульянов. Мировой суд Советского района постановил, что Буренков нарушил статью 5.39 КоАП РФ. Минимальный размер штрафа для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации по ней составляет 5 000 рублей, максимальный — 10 000 рублей. Глава района в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что остается при своем мнении. Теперь он планирует обжаловать приговор. Редакция портала «2Города» сообщила, что готовит новый пул вопросов к главе. Ранее URA.RU писало, что главу сельского поселения Агириш в Советском районе Галину Крицыну приговорили к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену Наталье Стребковой. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека.