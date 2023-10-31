Мэр из ХМАО заплатит штраф за формальный ответ СМИ

Мэр Советского района ХМАО Буренков заплатит 5000 рублей за формальный ответ СМИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, чиновник, купюры, сто рублей, банкноты, деньги, 100, взятка, гознак, эмиссия
Журналисты отсудили 5000 рублей у главы Советского района Фото:

Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков заплатит штраф за формальное общение с журналистами. Об этом URA.RU рассказал редактор медиапортала «2Города» Вячеслав Ульянов.

«Мы собрали более 80 вопросов к глава города. Буренков не стал текстом отвечать „есть ли у него совесть“ и „почему он живет в соседнем городе Югорске, руководя Советским районом“, а направил в ответ ссылки на свою страницу в соцсетях, где разместил видеоролики. Мы посчитали такой ответ некорректным и обратились в прокуратуру. В итоге мировой суд встал на сторону редакции, посчитал ответ мэра ненадлежащим и оштрафовал его на 5 тысяч рублей», — сообщил Ульянов.

Мировой суд Советского района постановил, что Буренков нарушил статью 5.39 КоАП РФ. Минимальный размер штрафа для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации по ней составляет 5 000 рублей, максимальный — 10 000 рублей.

Глава района в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что остается при своем мнении. Теперь он планирует обжаловать приговор. Редакция портала «2Города» сообщила, что готовит новый пул вопросов к главе.

Ранее URA.RU писало, что главу сельского поселения Агириш в Советском районе Галину Крицыну приговорили к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену Наталье Стребковой. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков заплатит штраф за формальное общение с журналистами. Об этом URA.RU рассказал редактор медиапортала «2Города» Вячеслав Ульянов. «Мы собрали более 80 вопросов к глава города. Буренков не стал текстом отвечать „есть ли у него совесть“ и „почему он живет в соседнем городе Югорске, руководя Советским районом“, а направил в ответ ссылки на свою страницу в соцсетях, где разместил видеоролики. Мы посчитали такой ответ некорректным и обратились в прокуратуру. В итоге мировой суд встал на сторону редакции, посчитал ответ мэра ненадлежащим и оштрафовал его на 5 тысяч рублей», — сообщил Ульянов. Мировой суд Советского района постановил, что Буренков нарушил статью 5.39 КоАП РФ. Минимальный размер штрафа для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации по ней составляет 5 000 рублей, максимальный — 10 000 рублей. Глава района в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что остается при своем мнении. Теперь он планирует обжаловать приговор. Редакция портала «2Города» сообщила, что готовит новый пул вопросов к главе. Ранее URA.RU писало, что главу сельского поселения Агириш в Советском районе Галину Крицыну приговорили к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену Наталье Стребковой. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...