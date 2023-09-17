Мэра из ХМАО осудили за долгий ответ омбудсмену

Главу городского поселения Агириш Советского района Галинну Крицыну суд приговорил к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«В июне 2023 года в адрес администрации городского поселения поступил запрос от уполномоченного по правам человека в ХМАО о предоставлении информации. Вместе с тем ответ на указанный запрос исполняющим обязанности главы поселения в установленный законодательством срок не направлен. Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре.
Крицыну привлекли к административной ответственности за нарушение окружного закона. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура поймала мэра на обмане правительства ХМАО. Главу Советского района Евгения Буренкова уличили в предоставлении недостоверных сведений о расходовании субсидий на ремонт здания Дома культуры в поселке Алябьевском.
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