17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

Мэра из ХМАО осудили за долгий ответ омбудсмену

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Глава г.п Агириш не ответила на запрос омбудсмена Фото:

Главу городского поселения Агириш Советского района Галинну Крицыну суд приговорил к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«В июне 2023 года в адрес администрации городского поселения поступил запрос от уполномоченного по правам человека в ХМАО о предоставлении информации. Вместе с тем ответ на указанный запрос исполняющим обязанности главы поселения в установленный законодательством срок не направлен. Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре.

Крицыну привлекли к административной ответственности за нарушение окружного закона. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура поймала мэра на обмане правительства ХМАО. Главу Советского района Евгения Буренкова уличили в предоставлении недостоверных сведений о расходовании субсидий на ремонт здания Дома культуры в поселке Алябьевском.

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Главу городского поселения Агириш Советского района Галинну Крицыну суд приговорил к штрафу за долгий ответ окружному омбудсмену. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «В июне 2023 года в адрес администрации городского поселения поступил запрос от уполномоченного по правам человека в ХМАО о предоставлении информации. Вместе с тем ответ на указанный запрос исполняющим обязанности главы поселения в установленный законодательством срок не направлен. Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре. Крицыну привлекли к административной ответственности за нарушение окружного закона. Ее обвинили в воспрепятствовании деятельности уполномоченного по правам человека. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура поймала мэра на обмане правительства ХМАО. Главу Советского района Евгения Буренкова уличили в предоставлении недостоверных сведений о расходовании субсидий на ремонт здания Дома культуры в поселке Алябьевском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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