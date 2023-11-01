Губернатор Комарова назвала приоритеты нового бюджета ХМАО

Губернатор Комаров: приоритеты бюджета основаны на поддержке участников СВО

Бюджет ХМАО на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 основан на поддержке участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что приоритеты бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов основаны на поддержке семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей. Слова главы Югры передает правительство региона.

«Социальная направленность расходной части бюджета обеспечивается расходами на деятельность социальной сферы. Так, расходы на социальную поддержку не менее 450 тысяч граждан, проживающих в Югре, на 2024—2026 годы составят 187,3 миллиарда рублей. Здесь приоритеты — поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей», — передает слова Комаровой правительство региона на официальном сайте. По ее словам, только в следующем году на социальную поддержку семей с детьми будет направлено 19,9 миллиарда рублей.

По словам директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной, бюджет был сформирован исходя из социально-экономического развития региона. В него также входят строительства, реконструкции, капитальные ремонты и ремонты дорог муниципального значения. Исходя из результатов прогноза доходы бюджета автономного округа будут расти: от 332,1 миллиарда рублей в 2024 году до 338 миллиардов рублей в 2026 году.