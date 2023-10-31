Сотрудников «Октагон.Медиа» задержали по делу о клевете

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Игоря Рябова задержали по делу о клевете Фото:

В Москве задержали главного редактора издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова по делу о клевете. Также была задержана еще одна сотрудница Мария Гайко, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

«Задержан главный редактор политического издания „Октагон. Медиа“ Игорь Рябов в рамках уголовного дела о клевете», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с ним задержали 41-летнюю сотрудницу издания Гайко. Также с утра в квартире Рябова проводили обыск.

В СМИ предположили, что их поимка может быть связана с публикацией в мае 2023 года списка людей, финансирующих ВСУ в telegram-канале «Образ будущего». При этом в перечне лиц была указана жена губернатора Ленобласти Ирина Дрозденко.

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В Москве задержали главного редактора издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова по делу о клевете. Также была задержана еще одна сотрудница Мария Гайко, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источники. «Задержан главный редактор политического издания „Октагон. Медиа“ Игорь Рябов в рамках уголовного дела о клевете», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с ним задержали 41-летнюю сотрудницу издания Гайко. Также с утра в квартире Рябова проводили обыск. В СМИ предположили, что их поимка может быть связана с публикацией в мае 2023 года списка людей, финансирующих ВСУ в telegram-канале «Образ будущего». При этом в перечне лиц была указана жена губернатора Ленобласти Ирина Дрозденко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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