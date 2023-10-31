Сотрудников «Октагон.Медиа» задержали по делу о клевете

31 октября 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Игоря Рябова задержали по делу о клевете Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве задержали главного редактора издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова по делу о клевете. Также была задержана еще одна сотрудница Мария Гайко, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источники. «Задержан главный редактор политического издания „Октагон. Медиа“ Игорь Рябов в рамках уголовного дела о клевете», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с ним задержали 41-летнюю сотрудницу издания Гайко. Также с утра в квартире Рябова проводили обыск. В СМИ предположили, что их поимка может быть связана с публикацией в мае 2023 года списка людей, финансирующих ВСУ в telegram-канале «Образ будущего». При этом в перечне лиц была указана жена губернатора Ленобласти Ирина Дрозденко.

В Москве задержали главного редактора издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова по делу о клевете. Также была задержана еще одна сотрудница Мария Гайко, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источники. «Задержан главный редактор политического издания „Октагон. Медиа“ Игорь Рябов в рамках уголовного дела о клевете», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с ним задержали 41-летнюю сотрудницу издания Гайко. Также с утра в квартире Рябова проводили обыск. В СМИ предположили, что их поимка может быть связана с публикацией в мае 2023 года списка людей, финансирующих ВСУ в telegram-канале «Образ будущего». При этом в перечне лиц была указана жена губернатора Ленобласти Ирина Дрозденко.