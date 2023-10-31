Кувшинников ушел с поста губернатора Вологодской области

31 октября 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области 12 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил об отставке. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте Кремля. «В связи с заявлением Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку Губернатора Вологодской области Кувшинникова по собственному желанию», — говорится в указе Владимира Путина. Этим же указом временным исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов. Олег Кувшинников проработал губернатором Вологодской области 12 лет. При встрече Владимир Путин пожелал бывшему губернатору оставаться в системе и продолжить работу в Вологодской области.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил об отставке. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте Кремля. «В связи с заявлением Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку Губернатора Вологодской области Кувшинникова по собственному желанию», — говорится в указе Владимира Путина. Этим же указом временным исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов. Олег Кувшинников проработал губернатором Вологодской области 12 лет. При встрече Владимир Путин пожелал бывшему губернатору оставаться в системе и продолжить работу в Вологодской области.