Челябинский губернатор Текслер распорядился провести фестиваль пельменей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении в Челябинске фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Документ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовых актов.
«Провести 16 декабря 2023 года на территории Челябинского городского округа (Центральный парк культуры имени Гагарина) фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“. Определить главным организатором министерство культуры Челябинской области», — говорится в документе.
В распоряжении указывается, что фестиваль проводится в целях продвижения позитивного имиджа Челябинской области. ГУ МВД по региону рекомендовано обеспечить безопасность при проведении фестиваля.
Челябинский фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» проводится в одиннадцатый раз. В парке Гагарина в середине декабря проводятся конкурсы, мастер-классы, а гостей бесплатно угощают пельменями.
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