Челябинский губернатор Текслер распорядился провести фестиваль пельменей

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Пятый фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Челябинск, пельмень
Фестиваль пельменей пройдет в парке Гагарина в Челябинске Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении в Челябинске фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Документ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовых актов.

«Провести 16 декабря 2023 года на территории Челябинского городского округа (Центральный парк культуры имени Гагарина) фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“. Определить главным организатором министерство культуры Челябинской области», — говорится в документе.

В распоряжении указывается, что фестиваль проводится в целях продвижения позитивного имиджа Челябинской области. ГУ МВД по региону рекомендовано обеспечить безопасность при проведении фестиваля.

Челябинский фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» проводится в одиннадцатый раз. В парке Гагарина в середине декабря проводятся конкурсы, мастер-классы, а гостей бесплатно угощают пельменями.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении в Челябинске фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Документ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовых актов. «Провести 16 декабря 2023 года на территории Челябинского городского округа (Центральный парк культуры имени Гагарина) фольклорно-гастрономический фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“. Определить главным организатором министерство культуры Челябинской области», — говорится в документе. В распоряжении указывается, что фестиваль проводится в целях продвижения позитивного имиджа Челябинской области. ГУ МВД по региону рекомендовано обеспечить безопасность при проведении фестиваля. Челябинский фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» проводится в одиннадцатый раз. В парке Гагарина в середине декабря проводятся конкурсы, мастер-классы, а гостей бесплатно угощают пельменями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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