31 октября 2023

Зеленский предложил Раде разорвать консульское соглашение с РФ

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Владимир Зеленский захотел разорвать консульское соглашение с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине хотят в одностороннем порядке разорвать консульское соглашение с Россией. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду.

Документ с подписью Зеленского о прекращении действия конвенции опубликован на сайте парламента. К нему никаких пояснительных бумаг не прилагается.

Конвенция была подписана Москвой и Киевом в 1993 году. Она вступила в силу через два года. В ней регламентировались вопросы открытия и функционирования консульских учреждений, а также присутствие специалистов ведомств на территории двух стран.

Власти Украины заявили о разрыв дипломатических связей с РФ из-за начавшейся спецоперации и признании Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Ранее в российском МИДе сообщали о прекращении действия договора о безвизовых поездках с Украиной. Соглашение действовало с 1997 года, напоминает RT.

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На Украине хотят в одностороннем порядке разорвать консульское соглашение с Россией. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду. Документ с подписью Зеленского о прекращении действия конвенции опубликован на сайте парламента. К нему никаких пояснительных бумаг не прилагается. Конвенция была подписана Москвой и Киевом в 1993 году. Она вступила в силу через два года. В ней регламентировались вопросы открытия и функционирования консульских учреждений, а также присутствие специалистов ведомств на территории двух стран. Власти Украины заявили о разрыв дипломатических связей с РФ из-за начавшейся спецоперации и признании Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Ранее в российском МИДе сообщали о прекращении действия договора о безвизовых поездках с Украиной. Соглашение действовало с 1997 года, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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