Зеленский предложил Раде разорвать консульское соглашение с РФ

На Украине хотят в одностороннем порядке разорвать консульское соглашение с Россией. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду.
Документ с подписью Зеленского о прекращении действия конвенции опубликован на сайте парламента. К нему никаких пояснительных бумаг не прилагается.
Конвенция была подписана Москвой и Киевом в 1993 году. Она вступила в силу через два года. В ней регламентировались вопросы открытия и функционирования консульских учреждений, а также присутствие специалистов ведомств на территории двух стран.
Власти Украины заявили о разрыв дипломатических связей с РФ из-за начавшейся спецоперации и признании Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Ранее в российском МИДе сообщали о прекращении действия договора о безвизовых поездках с Украиной. Соглашение действовало с 1997 года, напоминает RT.
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