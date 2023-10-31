Зеленский предложил Раде разорвать консульское соглашение с РФ

01 ноября 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский захотел разорвать консульское соглашение с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине хотят в одностороннем порядке разорвать консульское соглашение с Россией. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду. Документ с подписью Зеленского о прекращении действия конвенции опубликован на сайте парламента. К нему никаких пояснительных бумаг не прилагается. Конвенция была подписана Москвой и Киевом в 1993 году. Она вступила в силу через два года. В ней регламентировались вопросы открытия и функционирования консульских учреждений, а также присутствие специалистов ведомств на территории двух стран. Власти Украины заявили о разрыв дипломатических связей с РФ из-за начавшейся спецоперации и признании Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Ранее в российском МИДе сообщали о прекращении действия договора о безвизовых поездках с Украиной. Соглашение действовало с 1997 года, напоминает RT.

На Украине хотят в одностороннем порядке разорвать консульское соглашение с Россией. Соответствующий проект закона президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду. Документ с подписью Зеленского о прекращении действия конвенции опубликован на сайте парламента. К нему никаких пояснительных бумаг не прилагается. Конвенция была подписана Москвой и Киевом в 1993 году. Она вступила в силу через два года. В ней регламентировались вопросы открытия и функционирования консульских учреждений, а также присутствие специалистов ведомств на территории двух стран. Власти Украины заявили о разрыв дипломатических связей с РФ из-за начавшейся спецоперации и признании Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Ранее в российском МИДе сообщали о прекращении действия договора о безвизовых поездках с Украиной. Соглашение действовало с 1997 года, напоминает RT.