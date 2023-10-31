Почему Путин сменил губернатора Вологодской области

01 ноября 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин проводит перестановки в губернаторском корпусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова на пост врио главы Вологодской области связано с постоянным обновлением управленческого корпуса. Тем более что бывший глава Олег Кувшинников долгое время занимал пост губернатора. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с Кувшинниковым и Филимоновым. Владимир Путин 31 октября провел встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и зампредседателя правительства Московской области Георгием Филимоновым. Указом президента Кувшинников был снят должности, новым временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов. В начале встречи Путин отметил продолжительный срок пребывания Олега Кувшинникова на посту главы Вологодской области, а также успехи, которых добился регион за этот период. «Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана. Крупнейшие предприятия у нас там находятся, да и вообще это промышленно развитый регион», — подчеркнул глава государства. Президент пожелал успехов Георгию Филимонову на новом посту и выразил надежду, что темп работы по улучшению жизни людей в регионе сохранится. «Надеюсь, все то, что было сделано до сих пор, и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, сохранится», — сказал Путин. Новый врио губернатора Филимонов поблагодарил президента за оказанное ему доверие, а также обозначил основные приоритеты своей будущей деятельности. «Одним из основных приоритетов, я считаю, помимо крупных промышленных предприятий — флагманов металлургической и химической промышленности в регионе, — мы обязаны вкладывать в АПК, в развитие новых проектов в агропромышленном комплексе. Это и создание новых пищевых производств, легендарные, всероссийские, известные на весь мир бренды, сделанные на Вологодчине», — отметил Филимонов. Отставка главы Вологодской области связана с постоянным обновлением управленческого корпуса, тем более что Олег Кувшинников долгое время занимал пост губернатора, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «В первую очередь отставка не связана с тем, что Кувшинников провалил задачи, которые перед ним ставило правительство и президент. Мы видим, что регион поступательно развивался. В данном случае назначение врио региона не означает черную метку для Кувшинникова, это скорее правильная кадровая политика по обновлению губернаторского корпуса», — пояснил Данюк. Он также отметил, что преемник Кувшинникова Филимонов хорошо знаком с Вологдой, и подчеркнул успехи его работы в таком важном регионе, как Московской области. «Во-первых, для него это родной регион. Во-вторых, он в последнее время работал в важном стратегическом регионе — Московской области — отвечал за направление сельского хозяйства, за лесную отрасль, за продовольственную безопасность. В этом смысле Вологда, которая славится лесом, промышленностью, сельхоз угодьями, может рассчитывать, что те лучшие практики и показатели, которых достиг Филимонов в правительстве Московской области, а они действительно там впечатляющие, все эти практики будут распространяться на Вологодскую область», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначение зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова на пост врио главы Вологодской области связано с постоянным обновлением управленческого корпуса. Тем более что бывший глава Олег Кувшинников долгое время занимал пост губернатора. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с Кувшинниковым и Филимоновым. Владимир Путин 31 октября провел встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и зампредседателя правительства Московской области Георгием Филимоновым. Указом президента Кувшинников был снят должности, новым временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов. В начале встречи Путин отметил продолжительный срок пребывания Олега Кувшинникова на посту главы Вологодской области, а также успехи, которых добился регион за этот период. «Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана. Крупнейшие предприятия у нас там находятся, да и вообще это промышленно развитый регион», — подчеркнул глава государства. Президент пожелал успехов Георгию Филимонову на новом посту и выразил надежду, что темп работы по улучшению жизни людей в регионе сохранится. «Надеюсь, все то, что было сделано до сих пор, и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, сохранится», — сказал Путин. Новый врио губернатора Филимонов поблагодарил президента за оказанное ему доверие, а также обозначил основные приоритеты своей будущей деятельности. «Одним из основных приоритетов, я считаю, помимо крупных промышленных предприятий — флагманов металлургической и химической промышленности в регионе, — мы обязаны вкладывать в АПК, в развитие новых проектов в агропромышленном комплексе. Это и создание новых пищевых производств, легендарные, всероссийские, известные на весь мир бренды, сделанные на Вологодчине», — отметил Филимонов. Отставка главы Вологодской области связана с постоянным обновлением управленческого корпуса, тем более что Олег Кувшинников долгое время занимал пост губернатора, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «В первую очередь отставка не связана с тем, что Кувшинников провалил задачи, которые перед ним ставило правительство и президент. Мы видим, что регион поступательно развивался. В данном случае назначение врио региона не означает черную метку для Кувшинникова, это скорее правильная кадровая политика по обновлению губернаторского корпуса», — пояснил Данюк. Он также отметил, что преемник Кувшинникова Филимонов хорошо знаком с Вологдой, и подчеркнул успехи его работы в таком важном регионе, как Московской области. «Во-первых, для него это родной регион. Во-вторых, он в последнее время работал в важном стратегическом регионе — Московской области — отвечал за направление сельского хозяйства, за лесную отрасль, за продовольственную безопасность. В этом смысле Вологда, которая славится лесом, промышленностью, сельхоз угодьями, может рассчитывать, что те лучшие практики и показатели, которых достиг Филимонов в правительстве Московской области, а они действительно там впечатляющие, все эти практики будут распространяться на Вологодскую область», — подытожил эксперт.