Власти ЯНАО приобретут больничный модуль для жителей поселка

01 ноября 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

В поселке Ныда появится больничный модуль за 500 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова В поселке Ныда (ЯНАО) ищут подрядчика, готового за 500 миллионов рублей поставить модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в одну смену. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». Модуль должен вмещать себя семь койко-мест для круглосуточного пребывания пациентов и шесть коек для дневного посещения, указано в документации закупки. Поставить и смонтировать модуль на специально отведенном властями земельном участке подрядчик должен не позднее 1 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 10 ноября. Ранее в правительстве ЯНАО объявили о планах приобрести для жителей отдаленных поселений округа до конца следующего года шесть модульных поликлиник. Часть из них придет на смену старым учреждениям, обеспечивающим первичную медико-санитарную помощь, уточняли в региональном правительстве. В июле этого года власти ЯНАО заявляли о планах строительства трех аэровокзалов в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган. Работы по возведению объектов должны быть завершены к концу 2023 года.

В поселке Ныда (ЯНАО) ищут подрядчика, готового за 500 миллионов рублей поставить модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в одну смену. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». Модуль должен вмещать себя семь койко-мест для круглосуточного пребывания пациентов и шесть коек для дневного посещения, указано в документации закупки. Поставить и смонтировать модуль на специально отведенном властями земельном участке подрядчик должен не позднее 1 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 10 ноября. Ранее в правительстве ЯНАО объявили о планах приобрести для жителей отдаленных поселений округа до конца следующего года шесть модульных поликлиник. Часть из них придет на смену старым учреждениям, обеспечивающим первичную медико-санитарную помощь, уточняли в региональном правительстве. В июле этого года власти ЯНАО заявляли о планах строительства трех аэровокзалов в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган. Работы по возведению объектов должны быть завершены к концу 2023 года.