31 октября 2023
30 октября 2023

Власти ЯНАО приобретут больничный модуль для жителей поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, поликлиника, медбрат, медицина, врач, больница, доктор, медработник
В поселке Ныда появится больничный модуль за 500 миллионов рублей Фото:

В поселке Ныда (ЯНАО) ищут подрядчика, готового за 500 миллионов рублей поставить модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в одну смену. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

Модуль должен вмещать себя семь койко-мест для круглосуточного пребывания пациентов и шесть коек для дневного посещения, указано в документации закупки. Поставить и смонтировать модуль на специально отведенном властями земельном участке подрядчик должен не позднее 1 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 10 ноября.

Ранее в правительстве ЯНАО объявили о планах приобрести для жителей отдаленных поселений округа до конца следующего года шесть модульных поликлиник. Часть из них придет на смену старым учреждениям, обеспечивающим первичную медико-санитарную помощь, уточняли в региональном правительстве.

В июле этого года власти ЯНАО заявляли о планах строительства трех аэровокзалов в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган. Работы по возведению объектов должны быть завершены к концу 2023 года.

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В поселке Ныда (ЯНАО) ищут подрядчика, готового за 500 миллионов рублей поставить модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в одну смену. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». Модуль должен вмещать себя семь койко-мест для круглосуточного пребывания пациентов и шесть коек для дневного посещения, указано в документации закупки. Поставить и смонтировать модуль на специально отведенном властями земельном участке подрядчик должен не позднее 1 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 10 ноября. Ранее в правительстве ЯНАО объявили о планах приобрести для жителей отдаленных поселений округа до конца следующего года шесть модульных поликлиник. Часть из них придет на смену старым учреждениям, обеспечивающим первичную медико-санитарную помощь, уточняли в региональном правительстве. В июле этого года власти ЯНАО заявляли о планах строительства трех аэровокзалов в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган. Работы по возведению объектов должны быть завершены к концу 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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