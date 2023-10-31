Бастрыкин заинтересовался делом подростка, избившего трех школьников битой

01 ноября 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

От ударов биты трое подростков получили серьезные травмы головы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о школьнике, который избил битой трех подростков за то, что они толкнули его брата. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Дело рассматривается по статье о хулиганстве. Ранее в селе Кашино (Свердловская область) подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Мальчики получили серьезные травмы головы.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о школьнике, который избил битой трех подростков за то, что они толкнули его брата. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Дело рассматривается по статье о хулиганстве. Ранее в селе Кашино (Свердловская область) подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Мальчики получили серьезные травмы головы.