31 октября 2023

Бастрыкин заинтересовался делом подростка, избившего трех школьников битой

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От ударов биты трое подростков получили серьезные травмы головы Фото:

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о школьнике, который избил битой трех подростков за то, что они толкнули его брата. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Дело рассматривается по статье о хулиганстве.

Ранее в селе Кашино (Свердловская область) подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Мальчики получили серьезные травмы головы.

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о школьнике, который избил битой трех подростков за то, что они толкнули его брата. Информация об этом появилась в telegram-канале Следственного комитета РФ. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Дело рассматривается по статье о хулиганстве. Ранее в селе Кашино (Свердловская область) подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Мальчики получили серьезные травмы головы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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