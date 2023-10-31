31 октября 2023

Бастрыкин заинтересовался выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после выселения пенсионеров в Тюмени Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку по сообщениям о незаконном выселении супружеской пары пенсионеров из собственной квартиры. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Информационный центр СК России».

«В Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву представить доклад по ситуации», — говорится в публикации ведомства.

Ранее в СКР сообщали об организованной силовиками проверке по факту нарушения прав жителей Тюмени, которые 12 лет не могут получить жилье. Ход проверки также находится на контроле Бастрыкина.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку по сообщениям о незаконном выселении супружеской пары пенсионеров из собственной квартиры. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Информационный центр СК России». «В Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву представить доклад по ситуации», — говорится в публикации ведомства. Ранее в СКР сообщали об организованной силовиками проверке по факту нарушения прав жителей Тюмени, которые 12 лет не могут получить жилье. Ход проверки также находится на контроле Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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