Бастрыкин заинтересовался выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после выселения пенсионеров в Тюмени Фото: Официальный сайт Совета Федерации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку по сообщениям о незаконном выселении супружеской пары пенсионеров из собственной квартиры. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства «Информационный центр СК России».

«В Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву представить доклад по ситуации», — говорится в публикации ведомства.

Ранее в СКР сообщали об организованной силовиками проверке по факту нарушения прав жителей Тюмени, которые 12 лет не могут получить жилье. Ход проверки также находится на контроле Бастрыкина.