31 октября 2023

В Госдепе объяснили, почему выступили против перемирия между Израилем и Газой

Миллер: прекращение огня даст передышку ХАМАС для новой атаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация доклада Андрея Манойло "Вторжение" в "Известиях". Москва, санкции, пропаганда, госдеп сша, манойло андрей, цру, управление сша
Передышка позволит ХАМАС восстановить силы для новой атаки, считает Мэттью Миллер Фото:

Госдепартамент США выступил против прекращения огня в секторе Газа, поскольку считает, что передышка позволит ХАМАС восстановить силы для продолжения атак на Израиль. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль», — цитируют слова официального представителя госдепартамента Мэттью Миллер РИА Новости. Также он поставил под сомнение готовность ХАМАС соблюдать соглашение о перемирии.

Ранее Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращение огня в секторе Газа. Совет намерен добиться мобилизации миллионов мусульманских избирателей на территории США, чтобы они не голосовали за Байдена на ближайших выборах в 2024 году.

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Госдепартамент США выступил против прекращения огня в секторе Газа, поскольку считает, что передышка позволит ХАМАС восстановить силы для продолжения атак на Израиль. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль», — цитируют слова официального представителя госдепартамента Мэттью Миллер РИА Новости. Также он поставил под сомнение готовность ХАМАС соблюдать соглашение о перемирии. Ранее Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращение огня в секторе Газа. Совет намерен добиться мобилизации миллионов мусульманских избирателей на территории США, чтобы они не голосовали за Байдена на ближайших выборах в 2024 году.
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