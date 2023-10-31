Блинкен рассказал, кто должен управлять сектором Газа

Палестинская национальная администрация была лучшим вариантом для сектора газа. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената.
«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы», — передают слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что нельзя позволить управлять сектором Газа ни Израилю ни ХАМАС.
Ранее в Госдепе США объяснили, почему страна выступила против прекращения огня по сектору Газа. Представитель госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что любая передышка позволит восстановить силы ХАМАС и продолжить атаки на Израиль.
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