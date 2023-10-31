Блинкен рассказал, кто должен управлять сектором Газа

Блинкен: Палестинская национальная администрация — лучший вариант для Газы

01 ноября 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Госсекретарь считает, что управлять сектором Газа нельзя ни ХАМАС ни Израилю Фото: Официальный сайт президента Украины Палестинская национальная администрация была лучшим вариантом для сектора газа. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената. «Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы», — передают слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что нельзя позволить управлять сектором Газа ни Израилю ни ХАМАС. Ранее в Госдепе США объяснили, почему страна выступила против прекращения огня по сектору Газа. Представитель госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что любая передышка позволит восстановить силы ХАМАС и продолжить атаки на Израиль.

Палестинская национальная администрация была лучшим вариантом для сектора газа. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената. «Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы», — передают слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что нельзя позволить управлять сектором Газа ни Израилю ни ХАМАС. Ранее в Госдепе США объяснили, почему страна выступила против прекращения огня по сектору Газа. Представитель госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что любая передышка позволит восстановить силы ХАМАС и продолжить атаки на Израиль.