31 октября 2023

Выросло число арестованных в аэропорту Махачкалы

ТАСС: число арестованных в аэропорту Махачкалы выросло до 15
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За беспорядки в махачкалинском аэропорту арестовали 15 человек, сообщила Зарема Мамаева Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

«Количество арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15», — передает слова Заремы Мамаевой ТАСС. Уточняется, что еще двое нарушителей получили по 60 часов обязательных работ.

Протесты в Махачкале начались 29 октября. Аэропорт закрыли после того, как сотни людей отправились встречать самолет из Израиля. Более полусотни протестующих были задержаны. Ранее сообщалось о пяти арестованных.

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За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. «Количество арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15», — передает слова Заремы Мамаевой ТАСС. Уточняется, что еще двое нарушителей получили по 60 часов обязательных работ. Протесты в Махачкале начались 29 октября. Аэропорт закрыли после того, как сотни людей отправились встречать самолет из Израиля. Более полусотни протестующих были задержаны. Ранее сообщалось о пяти арестованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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