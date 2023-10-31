Выросло число арестованных в аэропорту Махачкалы

ТАСС: число арестованных в аэропорту Махачкалы выросло до 15

01 ноября 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

За беспорядки в махачкалинском аэропорту арестовали 15 человек, сообщила Зарема Мамаева Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. «Количество арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15», — передает слова Заремы Мамаевой ТАСС. Уточняется, что еще двое нарушителей получили по 60 часов обязательных работ. Протесты в Махачкале начались 29 октября. Аэропорт закрыли после того, как сотни людей отправились встречать самолет из Израиля. Более полусотни протестующих были задержаны. Ранее сообщалось о пяти арестованных.

За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. «Количество арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15», — передает слова Заремы Мамаевой ТАСС. Уточняется, что еще двое нарушителей получили по 60 часов обязательных работ. Протесты в Махачкале начались 29 октября. Аэропорт закрыли после того, как сотни людей отправились встречать самолет из Израиля. Более полусотни протестующих были задержаны. Ранее сообщалось о пяти арестованных.