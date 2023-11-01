MWM: Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада

01 ноября 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Американская армия слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, считает MWM Фото: Сергей Русанов © URA.RU Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе усиливается из-за растущих возможностей России. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Россия не только продолжает производить в разы больше ракет „земля-воздух“, чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса „Искандер“» — говорится в тексте. Такими действиями Россия начала давить на возможности ПВО европейских стран, отмечают авторы материала. MWM считает, что американская армия слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как Россия и Китай расширяют возможности своих ракет. В публикации также акцентируется внимание на том, что развитие противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке делает Запад более уязвимым в других частях планеты. Ранее в России разработали крылатую ракету большой дальности для истребителей Су-57, передает RT. При относительно небольшом весе она имеет сопоставимую дальность с теми боеприпасами, что применяются на стратегических бомбардировщиках.

Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе усиливается из-за растущих возможностей России. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Россия не только продолжает производить в разы больше ракет „земля-воздух“, чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса „Искандер“» — говорится в тексте. Такими действиями Россия начала давить на возможности ПВО европейских стран, отмечают авторы материала. MWM считает, что американская армия слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как Россия и Китай расширяют возможности своих ракет. В публикации также акцентируется внимание на том, что развитие противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке делает Запад более уязвимым в других частях планеты. Ранее в России разработали крылатую ракету большой дальности для истребителей Су-57, передает RT. При относительно небольшом весе она имеет сопоставимую дальность с теми боеприпасами, что применяются на стратегических бомбардировщиках.