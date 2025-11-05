Путин поддержал идею о ядерных испытаниях в России

«Россия всегда неукоснительно придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, и планов отходить от него нет. Но еще в 2023 году в послании Федеральному Собранию я сказал, что если США или другие государства проведут такие испытания, то и Россия должна будет адекватно ответить. Поручаю МИДу, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию по этому вопросу, проанализировать ее и внести согласованные предложения по подготовке к ядерным испытаниям», — сказал Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».