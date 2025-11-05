Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин поддержал идею о ядерных испытаниях в России

Путин поручил подготовить ядерные испытания в России
05 ноября 2025 в 19:10
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Минобороны Андрея Белоусова о проведении в России испытаний ядерного оружия. Об этом глава государства заявил на совещании совета безопасности.

«Россия всегда неукоснительно придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, и планов отходить от него нет. Но еще в 2023 году в послании Федеральному Собранию я сказал, что если США или другие государства проведут такие испытания, то и Россия должна будет адекватно ответить. Поручаю МИДу, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию по этому вопросу, проанализировать ее и внести согласованные предложения по подготовке к ядерным испытаниям», — сказал Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».

