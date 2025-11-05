Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Дипломаты связывались с госдепом для объяснения высказываний Трампа

05 ноября 2025 в 19:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Представители дипломатического корпуса обратились в Госдепартамент за разъяснениями заявлений Трампа. Однако американская сторона воздержалась от предоставления развернутых комментариев по существу вопроса. В Госдепартаменте заявили, что установят обратную связь в случае, если сочтут необходимым дать официальные разъяснения по данному вопросу. Об этом сказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин на заседании совета безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал