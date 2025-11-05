Дипломаты связывались с госдепом для объяснения высказываний Трампа
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Представители дипломатического корпуса обратились в Госдепартамент за разъяснениями заявлений Трампа. Однако американская сторона воздержалась от предоставления развернутых комментариев по существу вопроса. В Госдепартаменте заявили, что установят обратную связь в случае, если сочтут необходимым дать официальные разъяснения по данному вопросу. Об этом сказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин на заседании совета безопасности.
