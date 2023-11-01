Как отдыхаем в ноябре-2023: выходные и праздничные дни, календарь

Россиян в ноябре ждет дополнительный выходной день

01 ноября 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

В ноябре россиян ожидает только один праздничный день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В последний осенний месяц 2023 года россиян ждет только один дополнительный день отдыха по случаю Дня народного единства. URA.RU расскажет, сколько выходных и праздничных дней в этом месяце. Выходные и праздничные дни в ноябре В ноябре 2023 года тех граждан, кто работает по пятидневному графику, ждет восемь выходных дней (субботы и воскресенья). Но будет добавлен один предпраздничный (сокращенный) и один праздничный день по случаю Дня народного единства. Праздник отмечается 4 ноября, а сокращенный день выпадает на 3 ноября. Но в связи с тем, что в этом году праздник приходится на выходной день, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, дополнительный выходной будет перенесен на 6 ноября. Инфографика URA.RU День народного единства Изначально нерабочим днем в ноябре было 7-е число — День Великой Октябрьской социалистической революции. Но 29 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 1 ФЗ № 32 «О днях воинской славы (победных днях) России». В соответствии с этим федеральным законом 7 ноября стало Днем воинской славы России. А статью 2 ФЗ № 32 дополнили следующим абзацем: «4 ноября — День народного единства». Закон вступил в силу 1 января 2005 года. С этого дня выходным днем стало именно 4 ноября. В День народного единства проводятся ярмарки, концерты и массовые мероприятия. День народного единства является напоминанием об историческом событии. В 1612 году от польских интервентов была освобождена Москва. Такое название праздник получил потому, что в ополчение против поляков объединились граждане разных возрастов, происхождения и вероисповедания. Как правильно выбрать дни отпуска в ноябре Самыми выгодными в плане отпуска являются те месяцы, в которых насчитывается больше всего рабочих дней. В данном случае сотрудники организаций меньше всего теряют в оплате. В ноябре 2023 года насчитывается 21 рабочий день из 30 календарных. Это на один день меньше, чем в те месяцы, когда нет государственных праздников. Следовательно, в ноябре можно смело брать отпуск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В последний осенний месяц 2023 года россиян ждет только один дополнительный день отдыха по случаю Дня народного единства. URA.RU расскажет, сколько выходных и праздничных дней в этом месяце. В ноябре 2023 года тех граждан, кто работает по пятидневному графику, ждет восемь выходных дней (субботы и воскресенья). Но будет добавлен один предпраздничный (сокращенный) и один праздничный день по случаю Дня народного единства. Праздник отмечается 4 ноября, а сокращенный день выпадает на 3 ноября. Но в связи с тем, что в этом году праздник приходится на выходной день, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, дополнительный выходной будет перенесен на 6 ноября. Изначально нерабочим днем в ноябре было 7-е число — День Великой Октябрьской социалистической революции. Но 29 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 1 ФЗ № 32 «О днях воинской славы (победных днях) России». В соответствии с этим федеральным законом 7 ноября стало Днем воинской славы России. А статью 2 ФЗ № 32 дополнили следующим абзацем: «4 ноября — День народного единства». Закон вступил в силу 1 января 2005 года. С этого дня выходным днем стало именно 4 ноября. В День народного единства проводятся ярмарки, концерты и массовые мероприятия. День народного единства является напоминанием об историческом событии. В 1612 году от польских интервентов была освобождена Москва. Такое название праздник получил потому, что в ополчение против поляков объединились граждане разных возрастов, происхождения и вероисповедания. Самыми выгодными в плане отпуска являются те месяцы, в которых насчитывается больше всего рабочих дней. В данном случае сотрудники организаций меньше всего теряют в оплате. В ноябре 2023 года насчитывается 21 рабочий день из 30 календарных. Это на один день меньше, чем в те месяцы, когда нет государственных праздников. Следовательно, в ноябре можно смело брать отпуск.