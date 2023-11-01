Сбежавший из РФ олигарх разочаровался в Британии и вернулся обратно

Bloomberg: Фридман пожалел, что вложил деньги в Великобританию

01 ноября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Михаил Фридман заявил, что Великобритания его «выдавила» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман вернулся в Россию не только из-за войны на Ближнем Востоке. Ему также не понравилась жизнь в Великобритании, где он должен был дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Подробности рассказал сам Фридман, отметив, что он ошибочно вложил деньги в Великобританию. «Мне приходилось быть дома каждую ночь и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Я также не мог пользоваться своей машиной, мне приходилось пользоваться общественным транспортом, а мой дом находится далеко от метро. Меня ограничили даже в оплате медицинских услуг!» — высказался Михаил Фридман, его слова передает Bloomberg . Он также заявил, что те деньги, которые он вложил в Великобританию, являются «колоссальной ошибкой». «Мне не дали выбора, меня выдавили», — добавил олигарх. В материале отмечается, что 27 октября суд в Лондоне отклонил просьбу Фридмана в ежемесячной денежной плате за содержание особняка в размере 30 000 фунтов стерлингов (3,355 миллиона рублей — прим. URA.RU). Суд постановил, что такие расходы нельзя отнести к основным потребностям. К тому же правительство Великобритании хотело, чтобы олигарх не мог вести тот образ жизни, который он вел до антироссийских санкций. После начала войны на Ближнем Востоке Фридман вернулся в Россию. Он опасался, что на родине его осудят за якобы помощь ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в возращении олигарха нет ничего необычного, ведь он гражданин России, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман вернулся в Россию не только из-за войны на Ближнем Востоке. Ему также не понравилась жизнь в Великобритании, где он должен был дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Подробности рассказал сам Фридман, отметив, что он ошибочно вложил деньги в Великобританию. «Мне приходилось быть дома каждую ночь и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Я также не мог пользоваться своей машиной, мне приходилось пользоваться общественным транспортом, а мой дом находится далеко от метро. Меня ограничили даже в оплате медицинских услуг!» — высказался Михаил Фридман, его слова передает Bloomberg. Он также заявил, что те деньги, которые он вложил в Великобританию, являются «колоссальной ошибкой». «Мне не дали выбора, меня выдавили», — добавил олигарх. В материале отмечается, что 27 октября суд в Лондоне отклонил просьбу Фридмана в ежемесячной денежной плате за содержание особняка в размере 30 000 фунтов стерлингов (3,355 миллиона рублей — прим. URA.RU). Суд постановил, что такие расходы нельзя отнести к основным потребностям. К тому же правительство Великобритании хотело, чтобы олигарх не мог вести тот образ жизни, который он вел до антироссийских санкций. После начала войны на Ближнем Востоке Фридман вернулся в Россию. Он опасался, что на родине его осудят за якобы помощь ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в возращении олигарха нет ничего необычного, ведь он гражданин России, пишет RT.