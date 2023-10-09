Олигарх Фридман рассказал, почему вернулся в Россию

Фридман: пришлось вернуться в Россию из-за ситуации в Израиле
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет, авиакомпания s7
Михаил Фридман вернулся в Россию из-за сложной обстановки в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман вернулся в Россию из Израиля в связи с сложившейся ситуацией. Об этом рассказал сам бизнесмен.

«Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — передает слова Фридмана агентство Bloomberg. Он добавил, что после нормализации обстановки планирует вернуться в Израиль и остаться там жить.

Фридман планировал вернуться в Россию, но беспокоился о возможной реакции общества и правоохранительных органов. В 2022 году он перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины, что вызвало опасения о возможных последствиях и санкциях. Израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны 7 октября. В ответ Израиль объявил о контртеррористической операции, а затем о полномасштабной войне и мобилизации резервистов.

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Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман вернулся в Россию из Израиля в связи с сложившейся ситуацией. Об этом рассказал сам бизнесмен. «Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — передает слова Фридмана агентство Bloomberg. Он добавил, что после нормализации обстановки планирует вернуться в Израиль и остаться там жить. Фридман планировал вернуться в Россию, но беспокоился о возможной реакции общества и правоохранительных органов. В 2022 году он перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины, что вызвало опасения о возможных последствиях и санкциях. Израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны 7 октября. В ответ Израиль объявил о контртеррористической операции, а затем о полномасштабной войне и мобилизации резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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