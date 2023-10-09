Олигарх Фридман рассказал, почему вернулся в Россию

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман вернулся в Россию из Израиля в связи с сложившейся ситуацией. Об этом рассказал сам бизнесмен.
«Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — передает слова Фридмана агентство Bloomberg. Он добавил, что после нормализации обстановки планирует вернуться в Израиль и остаться там жить.
Фридман планировал вернуться в Россию, но беспокоился о возможной реакции общества и правоохранительных органов. В 2022 году он перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины, что вызвало опасения о возможных последствиях и санкциях. Израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны 7 октября. В ответ Израиль объявил о контртеррористической операции, а затем о полномасштабной войне и мобилизации резервистов.
Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман вернулся в Россию из Израиля в связи с сложившейся ситуацией. Об этом рассказал сам бизнесмен. «Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — передает слова Фридмана агентство Bloomberg. Он добавил, что после нормализации обстановки планирует вернуться в Израиль и остаться там жить. Фридман планировал вернуться в Россию, но беспокоился о возможной реакции общества и правоохранительных органов. В 2022 году он перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины, что вызвало опасения о возможных последствиях и санкциях. Израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны 7 октября. В ответ Израиль объявил о контртеррористической операции, а затем о полномасштабной войне и мобилизации резервистов.