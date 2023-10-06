Mash: олигарх Фридман хочет вернуться в РФ, но боится осуждения за помощь ВСУ

06 октября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Фридман может вернуться в Россию в ближайшее время, пишет Mash Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман планирует вернуться в РФ. Он опасается, что российское общество и правоохранительные органы могут резко отреагировать на его возвращение из-за того, что в 2022 году он якобы перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины. По данным telegram-канала Mash, Михаил Фридман ведет кулуарные переговоры, в ходе которых оценивает возможную реакцию общества и правоохранителей на его возвращение. Команда олигарха беспокоится о последствиях, которые могут настигнуть его из-за того, что в 2022 году он и его партнер, олигарх Петр Авен пожертвовали ВСУ 150 млн евро, чтобы спастись от санкций. Уточняется, что Фридман хотел бы вернуться в Россию в ближайшее время, рассказал каналу адвокат Александр Добровинский. Юрист подчеркнул, что преград для возвращения бизнесмена на родину нет, ведь он имеет гражданство РФ. Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года Фридман просил отменить санкции в его адрес, писала газета Financial Times. Считается, что он перевел деньги на нужды ВСУ, чтобы показать Западу свою лояльность. Однако этот ход не оценили. 6 октября СБУ арестовала все его активы на Украине. США все равно внесли Фридмана в санкционный список, дополняет «Царьград». Великобритания также ужесточила против него экономические ограничения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский миллиардер, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман планирует вернуться в РФ. Он опасается, что российское общество и правоохранительные органы могут резко отреагировать на его возвращение из-за того, что в 2022 году он якобы перевел средства на нужды Вооруженных сил Украины. По данным telegram-канала Mash, Михаил Фридман ведет кулуарные переговоры, в ходе которых оценивает возможную реакцию общества и правоохранителей на его возвращение. Команда олигарха беспокоится о последствиях, которые могут настигнуть его из-за того, что в 2022 году он и его партнер, олигарх Петр Авен пожертвовали ВСУ 150 млн евро, чтобы спастись от санкций. Уточняется, что Фридман хотел бы вернуться в Россию в ближайшее время, рассказал каналу адвокат Александр Добровинский. Юрист подчеркнул, что преград для возвращения бизнесмена на родину нет, ведь он имеет гражданство РФ. Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года Фридман просил отменить санкции в его адрес, писала газета Financial Times. Считается, что он перевел деньги на нужды ВСУ, чтобы показать Западу свою лояльность. Однако этот ход не оценили. 6 октября СБУ арестовала все его активы на Украине. США все равно внесли Фридмана в санкционный список, дополняет «Царьград». Великобритания также ужесточила против него экономические ограничения.