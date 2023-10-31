Екатеринбуржца вынудили расстаться с Audi Q8 из-за долга. Фото

Приставы забрали у екатеринбуржца Audi Q8 за неуплаченные алименты

01 ноября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Если мужчина не оплатит долг, машина достанется подрастающей дочке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Судебные приставы забрали Audi Q8 у екатеринбуржца, который уклонялся от уплаты алиментов. За все время он задолжал 680 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. «Мужчина никакого участия в воспитании и содержании ребенка не принимал. Иногда минимальными платежами переводил денежные средства через свою мать (бабушку ребенка), возможно, женщина просто сама от себя пыталась материально помочь внучке», — сообщает ведомство. Также мужчина прятался от приставов, но им удалось установить, что у него есть Audi Q8. Машину нашли с помощью приложения «Мобильный розыск» и эвакуировали на специализированную стоянку. «Если должник не приступит к погашению задолженности, транспортное средство будет передано на оценку и последующую реализацию в ТУ Росимущества. Если имущество никто не приобретет, машина будет предложена взыскателю в счет погашения задолженности, то есть автомобиль достанется подрастающей дочке должника», — рассказали приставы. Ранее екатеринбуржец подкинул свой автомобиль приставам в счет оплаты штрафа. Хозяин автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей, который он решил не выплачивать.

Судебные приставы забрали Audi Q8 у екатеринбуржца, который уклонялся от уплаты алиментов. За все время он задолжал 680 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. «Мужчина никакого участия в воспитании и содержании ребенка не принимал. Иногда минимальными платежами переводил денежные средства через свою мать (бабушку ребенка), возможно, женщина просто сама от себя пыталась материально помочь внучке», — сообщает ведомство. Также мужчина прятался от приставов, но им удалось установить, что у него есть Audi Q8. Машину нашли с помощью приложения «Мобильный розыск» и эвакуировали на специализированную стоянку. «Если должник не приступит к погашению задолженности, транспортное средство будет передано на оценку и последующую реализацию в ТУ Росимущества. Если имущество никто не приобретет, машина будет предложена взыскателю в счет погашения задолженности, то есть автомобиль достанется подрастающей дочке должника», — рассказали приставы. Ранее екатеринбуржец подкинул свой автомобиль приставам в счет оплаты штрафа. Хозяин автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей, который он решил не выплачивать.