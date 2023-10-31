31 октября 2023

На челябинской трассе перевернулся автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость Фото:

На трассе в Пластовском районе Челябинской области в ночь на 1 ноября перевернулся автобус, направлявшийся в Магнитогорск. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону.

«На 81-м километре дороги „Южноуральск — Магнитогорск“ автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Пострадавших нет», — заявили URA.RU в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель 1972 года рождения превысил скорость. Автобус получил механические повреждения.

Автобус направлялся из Южноуральска в Магнитогорск
Автобус направлялся из Южноуральска в Магнитогорск

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На трассе в Пластовском районе Челябинской области в ночь на 1 ноября перевернулся автобус, направлявшийся в Магнитогорск. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону. «На 81-м километре дороги „Южноуральск — Магнитогорск“ автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Пострадавших нет», — заявили URA.RU в Госавтоинспекции региона. По предварительным данным, водитель 1972 года рождения превысил скорость. Автобус получил механические повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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