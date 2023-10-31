По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость
На трассе в Пластовском районе Челябинской области в ночь на 1 ноября перевернулся автобус, направлявшийся в Магнитогорск. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону.
«На 81-м километре дороги „Южноуральск — Магнитогорск“ автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Пострадавших нет», — заявили URA.RU в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, водитель 1972 года рождения превысил скорость. Автобус получил механические повреждения.
Автобус направлялся из Южноуральска в Магнитогорск
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