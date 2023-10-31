Сбежавшую из дома девочку из Самары сняли с поезда в Челябинске

01 ноября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Девочка села на поезд и отправилась к другу, не предупредив родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбежавшую из дома девочку-подростка из Самары сняли с поезда в Челябинске. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте. «Юная жительница Самары ушла на прогулку. Затем, купив билет на поезд, 16-летняя девушка села в такси на вокзал и отправилась в Новосибирск. Транспортные полицейские, получив информацию о пропаже ребенка, ожидали прибытия пассажирского поезда в Челябинске. Они сняли девушку с поезда, чтобы передать ее родителям», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, девушка поехала в Новосибирск к другу, который переехал туда из Самары. До приезда законных представителей школьницу поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На следующий день мать ребенка приехала в Челябинск и забрала дочь домой.

Сбежавшую из дома девочку-подростка из Самары сняли с поезда в Челябинске. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте. «Юная жительница Самары ушла на прогулку. Затем, купив билет на поезд, 16-летняя девушка села в такси на вокзал и отправилась в Новосибирск. Транспортные полицейские, получив информацию о пропаже ребенка, ожидали прибытия пассажирского поезда в Челябинске. Они сняли девушку с поезда, чтобы передать ее родителям», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, девушка поехала в Новосибирск к другу, который переехал туда из Самары. До приезда законных представителей школьницу поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На следующий день мать ребенка приехала в Челябинск и забрала дочь домой.