Сбежавшую из дома девочку из Самары сняли с поезда в Челябинске

Сбежавшую из дома девочку-подростка из Самары сняли с поезда в Челябинске. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.
«Юная жительница Самары ушла на прогулку. Затем, купив билет на поезд, 16-летняя девушка села в такси на вокзал и отправилась в Новосибирск. Транспортные полицейские, получив информацию о пропаже ребенка, ожидали прибытия пассажирского поезда в Челябинске. Они сняли девушку с поезда, чтобы передать ее родителям», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, девушка поехала в Новосибирск к другу, который переехал туда из Самары. До приезда законных представителей школьницу поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На следующий день мать ребенка приехала в Челябинск и забрала дочь домой.
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