31 октября 2023

Сбежавшую из дома девочку из Самары сняли с поезда в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, трафик, полиция, пассажиры, внутренний туризм, ржд, туризм, железная дорога
Девочка села на поезд и отправилась к другу, не предупредив родителей Фото:

Сбежавшую из дома девочку-подростка из Самары сняли с поезда в Челябинске. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

«Юная жительница Самары ушла на прогулку. Затем, купив билет на поезд, 16-летняя девушка села в такси на вокзал и отправилась в Новосибирск. Транспортные полицейские, получив информацию о пропаже ребенка, ожидали прибытия пассажирского поезда в Челябинске. Они сняли девушку с поезда, чтобы передать ее родителям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, девушка поехала в Новосибирск к другу, который переехал туда из Самары. До приезда законных представителей школьницу поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На следующий день мать ребенка приехала в Челябинск и забрала дочь домой.

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Сбежавшую из дома девочку-подростка из Самары сняли с поезда в Челябинске. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте. «Юная жительница Самары ушла на прогулку. Затем, купив билет на поезд, 16-летняя девушка села в такси на вокзал и отправилась в Новосибирск. Транспортные полицейские, получив информацию о пропаже ребенка, ожидали прибытия пассажирского поезда в Челябинске. Они сняли девушку с поезда, чтобы передать ее родителям», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, девушка поехала в Новосибирск к другу, который переехал туда из Самары. До приезда законных представителей школьницу поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. На следующий день мать ребенка приехала в Челябинск и забрала дочь домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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