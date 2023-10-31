31 октября 2023

Из Курганской области чаще всего отравляют посылки в США, Китай и Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание почты России. Курган, почта россии, главпочтамт курган, здание главпочтамта
Курганцы стали чаще отправлять посылки в США и Китай Фото:

Соединенные Штаты Америки (США), Казахстан и Китай стали самыми популярными направлениями для посылок из Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Китай, США и Казахстан возглавили топ наиболее популярных направлений почтового экспорта среди жителей Курганской области. Больше всего посылок за границу курганцы адресовали в Китай (19%), США (13%), третье место в рейтинге занял Казахстан (10%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».

В несколько раз выросло количество отправок и в другие страны: в Оман, Армению и Индию. В пресс-службе «Почты России» пояснили, что для жителей региона доступно отправление в 130 стран. Курганские предприниматели с начала 2023 года сделали более 1160 экспортных отправок. В этих посылках были аксессуары, украшения, продукты и товары для развлечений.

Ранее URA.RU писало, что курганцы могли бесплатно позвонить в Израиль. Такая возможность предоставлялась пользователям домашних телефонов.

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Соединенные Штаты Америки (США), Казахстан и Китай стали самыми популярными направлениями для посылок из Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Китай, США и Казахстан возглавили топ наиболее популярных направлений почтового экспорта среди жителей Курганской области. Больше всего посылок за границу курганцы адресовали в Китай (19%), США (13%), третье место в рейтинге занял Казахстан (10%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». В несколько раз выросло количество отправок и в другие страны: в Оман, Армению и Индию. В пресс-службе «Почты России» пояснили, что для жителей региона доступно отправление в 130 стран. Курганские предприниматели с начала 2023 года сделали более 1160 экспортных отправок. В этих посылках были аксессуары, украшения, продукты и товары для развлечений. Ранее URA.RU писало, что курганцы могли бесплатно позвонить в Израиль. Такая возможность предоставлялась пользователям домашних телефонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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