Из Курганской области чаще всего отравляют посылки в США, Китай и Казахстан

Курганцы стали чаще отправлять посылки в США и Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соединенные Штаты Америки (США), Казахстан и Китай стали самыми популярными направлениями для посылок из Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Китай, США и Казахстан возглавили топ наиболее популярных направлений почтового экспорта среди жителей Курганской области. Больше всего посылок за границу курганцы адресовали в Китай (19%), США (13%), третье место в рейтинге занял Казахстан (10%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».

В несколько раз выросло количество отправок и в другие страны: в Оман, Армению и Индию. В пресс-службе «Почты России» пояснили, что для жителей региона доступно отправление в 130 стран. Курганские предприниматели с начала 2023 года сделали более 1160 экспортных отправок. В этих посылках были аксессуары, украшения, продукты и товары для развлечений.

Ранее URA.RU писало, что курганцы могли бесплатно позвонить в Израиль. Такая возможность предоставлялась пользователям домашних телефонов.