Курганцы при одном условии смогут бесплатно позвонить в Израиль

Жители Курганской области с домашнего телефона смогут позвонить в Израиль

Курганцы с домашнего телефона смогут бесплатно позвонить в Израиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жителям Курганской области смогут бесплатной позвонить в Израиль. Такая услуга доступна для пользователей домашних телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Решение компании позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что данная услуга позволит курганцам общаться с жителями Израиля до 60 минут. Возможность международных соединений доступна с 11 октября по 31 октября 2023 года. В пресс-службе компании пояснили, что стоимость в пределах установленного лимита будет автоматически обнуляться.

Ранее армия Израиля сообщила о проникновении группы террористов на территорию страны. Позднее премьер Нетаньяху заявил о начале военного конфликта с палестинскими боевиками ХАМАС. При этом, Палестина сняла с себя ответственность за эскалацию конфликта, а в Израиле начался призыв резервистов в армию.