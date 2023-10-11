11 октября 2023

Курганцы при одном условии смогут бесплатно позвонить в Израиль

Жители Курганской области с домашнего телефона смогут позвонить в Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча врио губернатора Шумкова Вадима с управляющим директором ООО "Сибур" Ляхович Павлом. Курган, планерка, аппаратное совещание, телефоны, летучка
Курганцы с домашнего телефона смогут бесплатно позвонить в Израиль Фото:
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Жителям Курганской области смогут бесплатной позвонить в Израиль. Такая услуга доступна для пользователей домашних телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Решение компании позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что данная услуга позволит курганцам общаться с жителями Израиля до 60 минут. Возможность международных соединений доступна с 11 октября по 31 октября 2023 года. В пресс-службе компании пояснили, что стоимость в пределах установленного лимита будет автоматически обнуляться.

Ранее армия Израиля сообщила о проникновении группы террористов на территорию страны. Позднее премьер Нетаньяху заявил о начале военного конфликта с палестинскими боевиками ХАМАС. При этом, Палестина сняла с себя ответственность за эскалацию конфликта, а в Израиле начался призыв резервистов в армию.

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Жителям Курганской области смогут бесплатной позвонить в Израиль. Такая услуга доступна для пользователей домашних телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком». «С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Решение компании позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что данная услуга позволит курганцам общаться с жителями Израиля до 60 минут. Возможность международных соединений доступна с 11 октября по 31 октября 2023 года. В пресс-службе компании пояснили, что стоимость в пределах установленного лимита будет автоматически обнуляться. Ранее армия Израиля сообщила о проникновении группы террористов на территорию страны. Позднее премьер Нетаньяху заявил о начале военного конфликта с палестинскими боевиками ХАМАС. При этом, Палестина сняла с себя ответственность за эскалацию конфликта, а в Израиле начался призыв резервистов в армию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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