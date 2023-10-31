В Свердловскую область идут двадцатиградусные морозы

Пока морозы ударят только на северо-западе области
В Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы, и произойдет это уже ближайшей ночью. Прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.
«Предстоящей ночью по северо-западу области ожидается близко к -20. В Екатеринбурге морозы ниже -20 можно ждать не ранее третьей декады ноября», — сказал Пулин.
В ближайшее время на юго-западе региона пройдут ледяные дожди. На остальной территории области сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега.
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