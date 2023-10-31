31 октября 2023

В Свердловскую область идут двадцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Пока морозы ударят только на северо-западе области Фото:

В Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы, и произойдет это уже ближайшей ночью. Прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.

«Предстоящей ночью по северо-западу области ожидается близко к -20. В Екатеринбурге морозы ниже -20 можно ждать не ранее третьей декады ноября», — сказал Пулин.

В ближайшее время на юго-западе региона пройдут ледяные дожди. На остальной территории области сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега.

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В Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы, и произойдет это уже ближайшей ночью. Прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «Предстоящей ночью по северо-западу области ожидается близко к -20. В Екатеринбурге морозы ниже -20 можно ждать не ранее третьей декады ноября», — сказал Пулин. В ближайшее время на юго-западе региона пройдут ледяные дожди. На остальной территории области сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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