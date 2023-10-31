Свердловчанка, устроившая ДТП ради спасения от парня, прибившего ее ноги к доске, дала показания

Екатеринбурженка Оксана Кузьменко, которая устроила ДТП, чтобы спастись от своего молодого человека, прибившего ее ноги гвоздями к доске, рассказала свою версию произошедшего. По словам Кузьменко, Олег Щеголихин истязал ее, потому что она хотела расстаться с ним. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом.
«Оксана начала рассказывать свою версию произошедшего. Она утверждает, что конфликт начался после того, как она сообщила Олегу о расставании. Между ними начался скандал, и, чтобы не усугублять ситуацию, Оксана решила поехать к матери. Щеголихин постоянно названивал, и Оксана отключила телефон. Олега это сильно разозлило, и тогда, увидев Оксану на улице, он накинулся на нее с кулаками. В последнее время, по заявлению потерпевший, их словесные конфликты частенько заканчивались рукоприкладством со стороны Щеголихина», — поделился собеседник агентства.
В Екатеринбурге мужчина из ревности напал на свою девушку. Он затащил ее в гараж, где несколько часов издевался над ней. В качестве пыток он использовал бензин и гвозди. После истязаний в гараже он прибил ступни своей девушки к доске. Сжалившись, он вытащил гвозди и, несмотря на ужасное состояние, посадил женщину за руль, чтобы избитая отвезла его в Асбест. Чтобы спастись, девушка устроила ДТП. Полицейские, приехавшие на ДТП, передали екатеринбурженку врачам. Виновника поместили в СИЗО. Вся актуальная информация об издевательствах над Оксаной Кузьменко — в отдельном сюжете URA.RU.
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