31 октября 2023

В Перми резко подорожали новостройки

Цены за квадратный метр в пермских новостройках выросли на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новый дом, новостройки, дом, жк погода
Стоимость квадратного метра — 121,3 тысяча рублей Фото:

С июля по сентябрь цены на первичном рынке жилья в Перми выросли на 11%. Стоимость квадратного метра составила 121,3 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф».

«За 3 квартал 2023 года средняя цена квадратного метра предложения на первичном рынке недвижимости Перми выросла на 11% и составила 121,3 тысячи рублей. Такой экстремальный рост цен на новостройки связан с удорожанием кредитных средств для покупателей и девелоперов из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ», — сказано в исследовании аналитиков.

Также аналитики отметили, что многие девелоперы пересмотрели свои прайсы из-за высокого спроса. Покупатели до ноября спешили решить жилищный вопрос, пока банки не увеличили размер первоначального взноса и проценты по ипотеке.

На рынке вторичной недвижимости также произошло подорожание. Средняя цена квартир увеличилась на 4,8%. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста средних цен на первичном и вторичном рынке значительно превосходит официальный уровень инфляции», — отметил директор АЦ «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросла стоимость аренды комнат. Специалисты считают, что на это повлиял повышенный спрос на съемное жилье.

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С июля по сентябрь цены на первичном рынке жилья в Перми выросли на 11%. Стоимость квадратного метра составила 121,3 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «За 3 квартал 2023 года средняя цена квадратного метра предложения на первичном рынке недвижимости Перми выросла на 11% и составила 121,3 тысячи рублей. Такой экстремальный рост цен на новостройки связан с удорожанием кредитных средств для покупателей и девелоперов из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ», — сказано в исследовании аналитиков. Также аналитики отметили, что многие девелоперы пересмотрели свои прайсы из-за высокого спроса. Покупатели до ноября спешили решить жилищный вопрос, пока банки не увеличили размер первоначального взноса и проценты по ипотеке. На рынке вторичной недвижимости также произошло подорожание. Средняя цена квартир увеличилась на 4,8%. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста средних цен на первичном и вторичном рынке значительно превосходит официальный уровень инфляции», — отметил директор АЦ «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросла стоимость аренды комнат. Специалисты считают, что на это повлиял повышенный спрос на съемное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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