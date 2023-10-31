В Перми резко подорожали новостройки

С июля по сентябрь цены на первичном рынке жилья в Перми выросли на 11%. Стоимость квадратного метра составила 121,3 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф».
«За 3 квартал 2023 года средняя цена квадратного метра предложения на первичном рынке недвижимости Перми выросла на 11% и составила 121,3 тысячи рублей. Такой экстремальный рост цен на новостройки связан с удорожанием кредитных средств для покупателей и девелоперов из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ», — сказано в исследовании аналитиков.
Также аналитики отметили, что многие девелоперы пересмотрели свои прайсы из-за высокого спроса. Покупатели до ноября спешили решить жилищный вопрос, пока банки не увеличили размер первоначального взноса и проценты по ипотеке.
На рынке вторичной недвижимости также произошло подорожание. Средняя цена квартир увеличилась на 4,8%. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста средних цен на первичном и вторичном рынке значительно превосходит официальный уровень инфляции», — отметил директор АЦ «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросла стоимость аренды комнат. Специалисты считают, что на это повлиял повышенный спрос на съемное жилье.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.