Когда в Екатеринбурге поднимут зарплаты бюджетникам

В Екатеринбурге бюджетникам проиндексируют зарплаты в 2024 году

01 ноября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Помимо зарплат индексировать будут коммунальные и прочие расходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржцам, которые работают в бюджетных сферах, повысят заработную плату в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета, отметил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков. «Будет индексация заработной платы, пока она заложена [в городском бюджете на следующий год] не в полном объеме, но мы смотрим на федеральный бюджет, и там озвучены большие цифры. Мы будем индексировать коммунальные и прочие расходы, то есть 730 учреждений города будет обеспечено всем финансированием», — сказал Корюков. Также он уточнил, что город рассчитывает на дополнительные целевые средства в течение 2024 года, которые расширят бюджет. Ранее работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга повысили зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники начали получать с 1 октября.

Екатеринбуржцам, которые работают в бюджетных сферах, повысят заработную плату в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета, отметил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков. «Будет индексация заработной платы, пока она заложена [в городском бюджете на следующий год] не в полном объеме, но мы смотрим на федеральный бюджет, и там озвучены большие цифры. Мы будем индексировать коммунальные и прочие расходы, то есть 730 учреждений города будет обеспечено всем финансированием», — сказал Корюков. Также он уточнил, что город рассчитывает на дополнительные целевые средства в течение 2024 года, которые расширят бюджет. Ранее работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга повысили зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники начали получать с 1 октября.