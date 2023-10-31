31 октября 2023

Когда в Екатеринбурге поднимут зарплаты бюджетникам

В Екатеринбурге бюджетникам проиндексируют зарплаты в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо зарплат индексировать будут коммунальные и прочие расходы Фото:

Екатеринбуржцам, которые работают в бюджетных сферах, повысят заработную плату в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета, отметил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков.

«Будет индексация заработной платы, пока она заложена [в городском бюджете на следующий год] не в полном объеме, но мы смотрим на федеральный бюджет, и там озвучены большие цифры. Мы будем индексировать коммунальные и прочие расходы, то есть 730 учреждений города будет обеспечено всем финансированием», — сказал Корюков. Также он уточнил, что город рассчитывает на дополнительные целевые средства в течение 2024 года, которые расширят бюджет.

Ранее работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга повысили зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники начали получать с 1 октября.

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Екатеринбуржцам, которые работают в бюджетных сферах, повысят заработную плату в 2024 году. Однако на сколько она вырастет, зависит от параметров федерального бюджета, отметил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков. «Будет индексация заработной платы, пока она заложена [в городском бюджете на следующий год] не в полном объеме, но мы смотрим на федеральный бюджет, и там озвучены большие цифры. Мы будем индексировать коммунальные и прочие расходы, то есть 730 учреждений города будет обеспечено всем финансированием», — сказал Корюков. Также он уточнил, что город рассчитывает на дополнительные целевые средства в течение 2024 года, которые расширят бюджет. Ранее работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Екатеринбурга повысили зарплаты на 10,9%. Прибавку бюджетники начали получать с 1 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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