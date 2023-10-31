31 октября 2023

Пермяков просят протестировать электронное голосование перед выборами президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Пермский край участвует в общероссийской тренировке по дистанционному электронному голосованию Фото:

В Пермском крае 1 ноября стартовала тренировка по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) перед выборами президента РФ в 2024 году. Для тестирования онлайн-системы необходимо подать заявление не портале «Госуслуги», сообщает краевая избирательная комиссия.

«С 1 по 17 ноября проводится общероссийская тренировка по дистанционному электронному голосованию. В тестировании ДЭГ могут принять участие все избиратели Пермского края с подтвержденной учетной записью на портале „Госуслуги“. Данная тренировка проводится в преддверии выборов президента РФ. В ходе тестирования избиратели смогут пройти все стадии участия избирателей в ДЭГ: от авторизации через Госуслуги до голосования в бюллетене с подтверждением через смс-код», — поясняет крайизбирком.

Заявление об участии в тестировании онлайн-голосования принимаются по 13 ноября. Поучаствовать в электронном голосовании пермяки смогут с 8 часов 15 ноября до 20 часов 17 ноября. Для этого потребуется зайти на портал ДЭГ (vybory.gov.ru) под своей учетной записью от портала «Госуслуги». Вся процедура займет не более 5 минут.

В 2023 году жители в ряде муниципалитетов Прикамья уже смогли опробовать онлайн-голосование в ходе выборов депутатов в местные представительные органы. По данным краевой избирательной комиссии, всего проголосовать дистанционно пожелали почти 10 тысяч человек.

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В Пермском крае 1 ноября стартовала тренировка по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) перед выборами президента РФ в 2024 году. Для тестирования онлайн-системы необходимо подать заявление не портале «Госуслуги», сообщает краевая избирательная комиссия. «С 1 по 17 ноября проводится общероссийская тренировка по дистанционному электронному голосованию. В тестировании ДЭГ могут принять участие все избиратели Пермского края с подтвержденной учетной записью на портале „Госуслуги“. Данная тренировка проводится в преддверии выборов президента РФ. В ходе тестирования избиратели смогут пройти все стадии участия избирателей в ДЭГ: от авторизации через Госуслуги до голосования в бюллетене с подтверждением через смс-код», — поясняет крайизбирком. Заявление об участии в тестировании онлайн-голосования принимаются по 13 ноября. Поучаствовать в электронном голосовании пермяки смогут с 8 часов 15 ноября до 20 часов 17 ноября. Для этого потребуется зайти на портал ДЭГ (vybory.gov.ru) под своей учетной записью от портала «Госуслуги». Вся процедура займет не более 5 минут. В 2023 году жители в ряде муниципалитетов Прикамья уже смогли опробовать онлайн-голосование в ходе выборов депутатов в местные представительные органы. По данным краевой избирательной комиссии, всего проголосовать дистанционно пожелали почти 10 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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