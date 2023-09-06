Порядка 20% пермяков, участвующих в выборах, решили голосовать онлайн

07 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Голосование будет проходить на портале «Госуслуги» Фото: Владимир Андреев © URA.RU На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Пермском крае подано 9706 заявок от жителей. Как сообщили в пресс-службе крайизбиркома, это порядка 20% от числа избирателей. Председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин отмечает, что такой результат показывает популярность голосования онлайн у пермяков. «Сегодняшний результат подачи заявлений на онлайн-голосование однозначно показывает его востребованность у избирателей. Это самый красноречивый ответ на сомнения относительно его проведения, возникающие у отдельных политических сил (КПРФ по всей стране выступали против ДЭГ — прим. ред.)», — приводит слова Вагина пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Игорь Вагин уверен, что электронное голосование будет применяться в регионе и на последующих выборах — наравне с привычными способами волеизъявления. В единый день голосования в Пермском крае будут выбирать депутатов дум в пяти муниципалитетах (Чайковский, Кизел, Горнозаводск, Оханск, Краснокамск), а также пройдут довыборы в заксобрание (по округу №17) и в пермскую гордуму (по округу №5). В этих территориях проживает порядка 220 тысяч избирателей. В среднем явка в регионе составляет 21-22%, таким образом на выборы 8—10 сентября ждут примерно 45 тысяч избирателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Пермском крае подано 9706 заявок от жителей. Как сообщили в пресс-службе крайизбиркома, это порядка 20% от числа избирателей. Председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин отмечает, что такой результат показывает популярность голосования онлайн у пермяков. «Сегодняшний результат подачи заявлений на онлайн-голосование однозначно показывает его востребованность у избирателей. Это самый красноречивый ответ на сомнения относительно его проведения, возникающие у отдельных политических сил (КПРФ по всей стране выступали против ДЭГ — прим. ред.)», — приводит слова Вагина пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Игорь Вагин уверен, что электронное голосование будет применяться в регионе и на последующих выборах — наравне с привычными способами волеизъявления. В единый день голосования в Пермском крае будут выбирать депутатов дум в пяти муниципалитетах (Чайковский, Кизел, Горнозаводск, Оханск, Краснокамск), а также пройдут довыборы в заксобрание (по округу №17) и в пермскую гордуму (по округу №5). В этих территориях проживает порядка 220 тысяч избирателей. В среднем явка в регионе составляет 21-22%, таким образом на выборы 8—10 сентября ждут примерно 45 тысяч избирателей.