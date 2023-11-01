Скандального свердловского экс-депутата накажут за экстремизм

Альшевских пожаловался в прокуратуру на свердловского экс-депутата Боровика

Альшевских обратился в областную прокуратуру с жалобой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандального экс-депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика привлекут к ответственности за посты, в которых нашли признаки экстремизма. На бывшего политика пожаловался свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«В действиях администратора сообщества [во «Вконтакте» «Евгений Боровик | Личная страница] усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3 (дискредитация армии РФ) и часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ (неуважение к государству). Материалы обращения направлены в УМВД по Екатеринбургу для дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством», — ответил депутату замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Александр Воронежский.

Также Альшевских обратился к прокурору региона Борису Краснову. Тот, отвечая на обращение, заявил, что надзорное ведомство организовало проверку. Сам Боровик в разговоре с корреспондентом URA.RU не удивился жалобе.

«В этом вся суть его [Альшевских] жалкой, ничтожной личности и всей системы, которую он типа пытается охранять», — отреагировал Боровик на жалобу Альшевских. Экс-депутат дал более развернутое пояснение, но его публикация противоречит действующему законодательству.

Боровик был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. В 2023 году Боровик попытался составить конкуренцию сотруднице УрФУ Анне Гурарий в избирательном округе №9, но не смог собрать необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата.