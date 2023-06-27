Скандальный экс-депутат пошел на выборы в Екатеринбурге

Бывший депутат Боровик пытается вернуться в гордуму Екатеринбурга

27 июня 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик попытается зайти в округ №9 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший депутат Евгений Боровик идет в гордуму Екатеринбурга — самовыдвиженцем по округу №9 (Кировский район). Информация об этом отражена на сайте облизбиркома. В указанном округе «Единую Россию» представляет сотрудница УрФУ Анна Гурарий, поддержанная губернатором Евгением Куйвашевым, мэрией, «Синарой» и полпредством президента РФ в УрФО (там работает ее муж Евгений). Для участия в кампании Боровику необходимо собрать более 200 подписей. В прошлом году он, пытавшийся заявиться на довыборы в думу по округу №2 (Верх-Исетский район), не сумел этого сделать. К тому же чиновники позвонили его предполагаемому спонсору, Федору Дудкину (ГК «Скон»), с рекомендацией в политику не лезть. Новость по теме Инсайд: мэрия Екатеринбурга остановила поход девелопера во власть Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.

Бывший депутат Евгений Боровик идет в гордуму Екатеринбурга — самовыдвиженцем по округу №9 (Кировский район). Информация об этом отражена на сайте облизбиркома. В указанном округе «Единую Россию» представляет сотрудница УрФУ Анна Гурарий, поддержанная губернатором Евгением Куйвашевым, мэрией, «Синарой» и полпредством президента РФ в УрФО (там работает ее муж Евгений). Для участия в кампании Боровику необходимо собрать более 200 подписей. В прошлом году он, пытавшийся заявиться на довыборы в думу по округу №2 (Верх-Исетский район), не сумел этого сделать. К тому же чиновники позвонили его предполагаемому спонсору, Федору Дудкину (ГК «Скон»), с рекомендацией в политику не лезть. Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.