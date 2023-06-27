Скандальный экс-депутат пошел на выборы в Екатеринбурге

Бывший депутат Евгений Боровик идет в гордуму Екатеринбурга — самовыдвиженцем по округу №9 (Кировский район). Информация об этом отражена на сайте облизбиркома.
В указанном округе «Единую Россию» представляет сотрудница УрФУ Анна Гурарий, поддержанная губернатором Евгением Куйвашевым, мэрией, «Синарой» и полпредством президента РФ в УрФО (там работает ее муж Евгений). Для участия в кампании Боровику необходимо собрать более 200 подписей.
В прошлом году он, пытавшийся заявиться на довыборы в думу по округу №2 (Верх-Исетский район), не сумел этого сделать. К тому же чиновники позвонили его предполагаемому спонсору, Федору Дудкину (ГК «Скон»), с рекомендацией в политику не лезть.
Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.
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