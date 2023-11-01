Премьер Италии сделала неожиданное заявление по Украине

Премьер Италии Мелони заявила, что Запад устал от конфликта на Украине

01 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ провалилось, отметила Джорджа Мелони Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие западные политики устали от конфликта на Украине, поэтому они готовы в ближайшее время выйти из него. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с якобы африканским политиком, за которого выдали себя российские пранкеры Вован и Лексус. «Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — заявила Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Один из них представился африканским политиком. Диалог опубликован в telegram-канале «Вован и Лексус». Мелони отметила, что контрнаступление Украины не смогло существенно повлиять на конфликт с Россией. При этом ВСУ пытаются продвинуться на фронте. Вован и Лексус известны своими розыгрышами западных политиков. Они представляются чужими именами и «добывают» эксклюзивные комментарии. Так, ранее они звонили в МИД и минобороны Швеции и поговорили насчет сожжения Корана. В ведомствах положительно отозвались об этом инциденте.

Многие западные политики устали от конфликта на Украине, поэтому они готовы в ближайшее время выйти из него. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с якобы африканским политиком, за которого выдали себя российские пранкеры Вован и Лексус. «Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — заявила Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Один из них представился африканским политиком. Диалог опубликован в telegram-канале «Вован и Лексус». Мелони отметила, что контрнаступление Украины не смогло существенно повлиять на конфликт с Россией. При этом ВСУ пытаются продвинуться на фронте. Вован и Лексус известны своими розыгрышами западных политиков. Они представляются чужими именами и «добывают» эксклюзивные комментарии. Так, ранее они звонили в МИД и минобороны Швеции и поговорили насчет сожжения Корана. В ведомствах положительно отозвались об этом инциденте.