Премьер Италии сделала неожиданное заявление по Украине

Многие западные политики устали от конфликта на Украине, поэтому они готовы в ближайшее время выйти из него. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с якобы африканским политиком, за которого выдали себя российские пранкеры Вован и Лексус.
«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — заявила Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Один из них представился африканским политиком. Диалог опубликован в telegram-канале «Вован и Лексус».
Мелони отметила, что контрнаступление Украины не смогло существенно повлиять на конфликт с Россией. При этом ВСУ пытаются продвинуться на фронте.
Вован и Лексус известны своими розыгрышами западных политиков. Они представляются чужими именами и «добывают» эксклюзивные комментарии. Так, ранее они звонили в МИД и минобороны Швеции и поговорили насчет сожжения Корана. В ведомствах положительно отозвались об этом инциденте.
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