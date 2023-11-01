Премьер Италии сделала неожиданное заявление по Украине

Премьер Италии Мелони заявила, что Запад устал от конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу, stock
Контрнаступление ВСУ провалилось, отметила Джорджа Мелони Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие западные политики устали от конфликта на Украине, поэтому они готовы в ближайшее время выйти из него. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с якобы африканским политиком, за которого выдали себя российские пранкеры Вован и Лексус.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — заявила Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Один из них представился африканским политиком. Диалог опубликован в telegram-канале «Вован и Лексус».

Мелони отметила, что контрнаступление Украины не смогло существенно повлиять на конфликт с Россией. При этом ВСУ пытаются продвинуться на фронте.

Вован и Лексус известны своими розыгрышами западных политиков. Они представляются чужими именами и «добывают» эксклюзивные комментарии. Так, ранее они звонили в МИД и минобороны Швеции и поговорили насчет сожжения Корана. В ведомствах положительно отозвались об этом инциденте.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многие западные политики устали от конфликта на Украине, поэтому они готовы в ближайшее время выйти из него. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с якобы африканским политиком, за которого выдали себя российские пранкеры Вован и Лексус. «Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — заявила Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Один из них представился африканским политиком. Диалог опубликован в telegram-канале «Вован и Лексус». Мелони отметила, что контрнаступление Украины не смогло существенно повлиять на конфликт с Россией. При этом ВСУ пытаются продвинуться на фронте. Вован и Лексус известны своими розыгрышами западных политиков. Они представляются чужими именами и «добывают» эксклюзивные комментарии. Так, ранее они звонили в МИД и минобороны Швеции и поговорили насчет сожжения Корана. В ведомствах положительно отозвались об этом инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...