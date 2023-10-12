МИД и Минобороны Швеции сделали сенсационное заявление во время пранка

Лексус: МИД и Минобороны Швеции одобрили сожжение Корана в стране
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Марафон "Ночь выборов-2018" в Москве. Москва, вован и лексус
Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что Минобороны Швеции одобрило сожжение Корана Фото:

МИД и Минобороны Швеции в ходе разговора с российскими пранкерами по поводу инцидента с сожжением Корана одобрили данное действие. Об этом сообщил российский пранкер Лексус (Алексей Столяров).

«Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции», — передает слова Лексуса РИА Новости. Пранкер добавил, что, по мнению министров, подобный инцидент никак не повлияет на их отношения с Турцией. Лексус назвал такое поведение самоуверенным.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они общались по видеосвязи с главой внешнеполитического ведомства Элиной Валтонен. Расследование проводится из-за того, что Валтонен общалась не с тем человеком, за которого выдавал себя пранкер на видео. Во время беседы она рассказала о взглядах Финляндии на нынешнюю мировую политическую обстановку.

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МИД и Минобороны Швеции в ходе разговора с российскими пранкерами по поводу инцидента с сожжением Корана одобрили данное действие. Об этом сообщил российский пранкер Лексус (Алексей Столяров). «Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции», — передает слова Лексуса РИА Новости. Пранкер добавил, что, по мнению министров, подобный инцидент никак не повлияет на их отношения с Турцией. Лексус назвал такое поведение самоуверенным. Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они общались по видеосвязи с главой внешнеполитического ведомства Элиной Валтонен. Расследование проводится из-за того, что Валтонен общалась не с тем человеком, за которого выдавал себя пранкер на видео. Во время беседы она рассказала о взглядах Финляндии на нынешнюю мировую политическую обстановку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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