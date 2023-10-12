МИД и Минобороны Швеции сделали сенсационное заявление во время пранка

МИД и Минобороны Швеции в ходе разговора с российскими пранкерами по поводу инцидента с сожжением Корана одобрили данное действие. Об этом сообщил российский пранкер Лексус (Алексей Столяров).
«Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции», — передает слова Лексуса РИА Новости. Пранкер добавил, что, по мнению министров, подобный инцидент никак не повлияет на их отношения с Турцией. Лексус назвал такое поведение самоуверенным.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они общались по видеосвязи с главой внешнеполитического ведомства Элиной Валтонен. Расследование проводится из-за того, что Валтонен общалась не с тем человеком, за которого выдавал себя пранкер на видео. Во время беседы она рассказала о взглядах Финляндии на нынешнюю мировую политическую обстановку.
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