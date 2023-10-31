На пакете из-под денег убитых свердловских пенсионеров нашли кровь полицейского

На пакете, где убитые екатеринбургские пенсионеры хранили крупную сумму денег, найдена кровь погибшего участкового Рудольфа Габтрахманова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. При этом в региональных управлениях СКР и МВД информацию не подтвердили.
«На пакете, в котором лежали деньги в квартире убитых пенсионеров, найдена кровь участкового. На его трупе как раз имелся порез на руке давностью около недели», — сказал собеседник агентства.
В свердловских управлениях СКР и МВД эту информацию назвали не соответствующей действительности. Представители ведомств призвали доверять лишь «проверенной информации, которая исходит от официальных источников и должностных лиц».
Ранее сообщалось, что ДНК участкового была обнаружена на ноже, найденном на месте преступления. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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