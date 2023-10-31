31 октября 2023

На пакете из-под денег убитых свердловских пенсионеров нашли кровь полицейского

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Пропавшие у стариков деньги пока так и не нашли (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

На пакете, где убитые екатеринбургские пенсионеры хранили крупную сумму денег, найдена кровь погибшего участкового Рудольфа Габтрахманова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. При этом в региональных управлениях СКР и МВД информацию не подтвердили.

«На пакете, в котором лежали деньги в квартире убитых пенсионеров, найдена кровь участкового. На его трупе как раз имелся порез на руке давностью около недели», — сказал собеседник агентства.

В свердловских управлениях СКР и МВД эту информацию назвали не соответствующей действительности. Представители ведомств призвали доверять лишь «проверенной информации, которая исходит от официальных источников и должностных лиц».

Ранее сообщалось, что ДНК участкового была обнаружена на ноже, найденном на месте преступления. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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На пакете, где убитые екатеринбургские пенсионеры хранили крупную сумму денег, найдена кровь погибшего участкового Рудольфа Габтрахманова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. При этом в региональных управлениях СКР и МВД информацию не подтвердили. «На пакете, в котором лежали деньги в квартире убитых пенсионеров, найдена кровь участкового. На его трупе как раз имелся порез на руке давностью около недели», — сказал собеседник агентства. В свердловских управлениях СКР и МВД эту информацию назвали не соответствующей действительности. Представители ведомств призвали доверять лишь «проверенной информации, которая исходит от официальных источников и должностных лиц». Ранее сообщалось, что ДНК участкового была обнаружена на ноже, найденном на месте преступления. Более подробно о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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